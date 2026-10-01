La Agencia del Alquiler de Valencia oferta sus primeros 3 pisos por debajo del precio de mercado y valora otros 8

La Agencia Municipal de Alquiler de Valencia tiene encima de la mesa los contratos para arrendar sus primeras tres viviendas en la ciudad por debajo del precio de mercado.

Además, según los datos del Ayuntamiento de Valencia, está valorando otros ocho inmuebles de propietarios que quieren alquilarlos con la protección esta oficina municipal de nueva creación.

La alcaldesa del Cap i Casal, María José Catalá, anunció el pasado mes de marzo la puesta en marcha de este proyecto con el que el Ayuntamiento pretende animar a los dueños de las viviendas que están vacías a que las saquen al mercado del alquiler. Se estima que en la ciudad hay unos 11.000 pisos sin habitar.

A cambio, el Consistorio les ofrece seguridad jurídica, asumiendo el riesgo de posibles impagos. También se encarga de las reparaciones menores para poner a punto la vivienda antes de que lleguen los nuevos inquilinos.

La condición es que el alquiler sea un 20 por ciento más barato que el precio de mercado y un contrato de compromiso de alquiler de 7 años.

Dos meses después de que la alcaldesa anunciara la creación de esta agencia, el Ayuntamiento, a través de la empresa pública AUMSA, ya tiene listos los borradores de las primeras viviendas cedidas por propietarios que han aceptado el precio.

Una vez se firmen, AUMSA ofertará estos pisos entre las personas que han mostrado interés por participar en los programas de la Agencia de Alquiler.

En total, la agencia ha recibido solicitudes para la cesión de once viviendas y el departamento técnico de AUMSA ha realizado diez visitas a las viviendas para valorar el estado de las mismas. Están situadas en Rascanya, Zaidía y Patraix.

El contrato

Las personas propietarias interesadas en poner en alquiler su vivienda a través de esta nueva herramienta municipal firmarán un contrato de cesión por un periodo de 7 años.

Desde el momento en que se alquile la vivienda, AUMSA, a través de la agencia, asegura que los propietarios cobrarán las rentas la primera semana de cada mes.

Además, desde ese momento, la agencia se encargará también del mantenimiento de la vivienda y de las reparaciones menores; es decir, que la propiedad no tendrá que ocuparse de este tipo de incidencias mientras dure el contrato.

Catalá durante el anuncio de la creación de la agencia el pasado mes de julio Ayuntamiento de Valencia

Las obras de mayor envergadura sí deberá asumirlas el dueño, que deberá entregar el inmueble en condiciones de ser habitado.

Por su parte, las personas interesadas en alquilar podrán acceder a viviendas con un precio un 20% más bajo que el precio de mercado.

Será la propia AUMSA quien establezca dicho precio de mercado al que se le aplicará la rebaja.

Cada propietario hará cesión a AUMSA de la gestión de su vivienda, y será AUMSA quien le pagará la renta, y quien firmará el alquiler con la persona inquilina.

"Nace la Agencia Municipal de Alquiler de Valencia bajo tres objetivos: más vivienda, más seguridad y más confianza", expuso Catalá el día de la presentación del proyecto.

La primera edil explicó que en la ciudad hay un parque de viviendas vacías "bastante importante" y lamentó que "no salen al mercado de alquiler por ciertas reticencias de sus propietarios, o por los miedos que generan cuestiones como, por ejemplo, la inquiokupación".

Según los cálculos de la Corporación municipal estudiando el consumo de agua, en la capital hay 939 pisos que no presentan ninguno y unos 10.300 cuyo gasto es menor a 1 metro cúbico al año, es decir, 1.000 litros.

Esto significa, en términos prácticos, que también están vacías, ya que esa cantidad es lo que gasta una sola persona en menos de una semana solo en usos básicos.