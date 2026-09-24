Obras de remodelación en la plaza de San Agustín de Valencia Ayuntamiento de Valencia

Valencia inicia otra gran obra en el centro: 8 meses y sin cortes de tráfico para "dignificar" la plaza de San Agustín

La reurbanización de la plaza de San Agustín de Valencia ya está en marcha. Se trata de una de las grandes obras en la ciudad, tras la actuación en las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta y en la céntrica calle Colón.

El proyecto consta de tres fases y supondrá una inversión de 15 millones de euros.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, visitó las obras de la primera fase, que afectan a la plaza de San Agustín. Después, se iniciará la renovación de la calle San Vicente y, finalmente, la de la avenida del Oeste.

El objetivo del Ayuntamiento es concluir la primera intervención antes del verano. "Comenzamos una actuación seria y alejada del urbanismo táctico del pasado", aseguró la primera edil.

La remodelación de la plaza de San Agustín, adjudicada a Grupo Bertolín SAU, cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La previsión es que los trabajos concluyan entre mayo y junio de 2027.

La obra

La primera parte de la intervención se desarrolla sobre una superficie de 9.166 metros cuadrados y reorganizará la plaza de San Agustín para suprimir el tráfico de paso. En este entorno, la calle Osca se convertirá en peatonal y se ampliará la acera junto a la Finca de Hierro.

La nueva configuración reservará 4.766 metros cuadrados para los desplazamientos a pie, 433 metros cuadrados más que en la actualidad. El diseño contempla la plantación de 69 árboles y la conservación de los 14 ejemplares existentes, así como 1.274 metros cuadrados de zonas verdes.

La vegetación prevista, junto a 308 metros cuadrados de pérgolas y otras estructuras de sombra, "mejorará el confort climático" en este enclave durante los meses de mayor temperatura.

Catalá este jueves en las obras de San Agustín Ayuntamiento de Valencia

La alcaldesa avanzó también que la reforma de San Agustín incorporará 5.080 metros cuadrados de pavimento de piedra natural de Ulldecona, "muy similar" a la de la "espectacular" iglesia de San Agustín. "Una imagen unitaria y soluciones que refuerzan la accesibilidad universal", defendió.

Además, se instalarán 16 nuevos puntos de alumbrado, mobiliario urbano para favorecer el descanso y la estancia: 26 bancos, 12 sillas y 17 apoyos isquiáticos.

La nueva ordenación contará también con 139 metros lineales de carril bici, una estación Valenbisi con capacidad para 15 bicicletas y 23 plazas de aparcamiento para bicis.

Estas obras se han organizado en cuatro subfases para compatibilizar los trabajos con la actividad diaria del barrio. El Ayuntamiento mantendrá el servicio de transporte público y adoptará medidas para reducir las afecciones a la circulación, al comercio y a la hostelería durante el desarrollo de esta actuación.

Figuración de la plaza de San Agustín de Valencia. EE

"Este es un momento muy importante para el centro de la ciudad", en un eje que es "la entrada a la ciudad antigua, a la ciudad tradicional, el acceso a los monumentos" y a uno de "los motores económicos más importantes de València: el Mercado Central", manifestó Catalá.

"Lo que estamos haciendo es repavimentar, dignificar, embellecer una plaza que es preciosa, pero que en los últimos años tenía cinco o seis modelos de jardineras diferentes, varias marquesinas de la EMT que no servían para nada y que se habían dejado ahí caer", añadió la alcaldesa.

En el desarrollo de esta primera fase de la obra no hay previsto corte de tráfico general, aunque puede producirse alguno "un día puntual por una maquinaria".