Las 93 medidas de Catalá para Valencia antes de elecciones: Más cheque bebé, cámaras en El Saler o 10.000 nuevos árboles

María José Catalá en el pleno de este jueves Ayuntamiento de Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció en el debate de Estado de la Ciudad de este jueves 92 medidas para el tiempo que queda antes de las elecciones municipales en mayo de 2027.

En las dos horas que duró su discurso, la primera edil hizo balance de sus tres años de gestión al frente del Consistorio, de la que destacó las políticas de vivienda, de seguridad y de apoyo a las familias, pero también quiso esbozar las líneas de los siguientes proyectos, aunque algunos se materializarán ya durante la siguiente legislatura.

Es el caso de la reforma de la plaza del Ayuntamiento, cuyo proyecto sí se aprobará en las próximas semanas, plazo en el que se prevé que comiencen también las obras de la plaza de San Agustín.

Entre las casi 100 promesas, la colocación de cámaras de vigilancia en El Saler y en Ciutat Vella, ayudas para las comunidades de vecinos para que luchen contra los pisos turísticos ilegales, la plantación de 10.000 árboles para generar sombras o nuevas sanciones para conductas incívicas en los turistas.

Además, la alcaldesa también anunció que el Ayuntamiento otorgará la Medalla de Honor a la ciudad autónoma de Ceuta dentro de los Honores y Distinciones del 9 d’Octubre.

Las medidas

1. Medalla de Honor de la Ciudad de Valencia al pueblo de Ceuta.

2. Aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales que contempla 66 cañones SIDEINFO para proteger la Devesa El Saler.

3. Nuevo contrato de Disminución de Riesgo de Incendio en la Devesa con el doble del presupuesto.

4. Estudio para la instalación de cámaras de vigilancia en los caminos y accesos de la Devesa

5. Incorporación de 122 bomberos.

6. Inversión de 5 millones de euros para 17 nuevos vehículos de bomberos.

7. Plan de Resiliencia contra las Olas de Calor 2027-2031 (10 millones) para aumentar las zonas de sombra en la vía pública, parques infantiles y centros escolares y 10.000 nuevos árboles, más fuentes PUDSAR y formación y prevención a ciudadanía de las olas de calor con el Plan Valencia +Segura.

8. Ayudas a jóvenes entre 15 y 24 años para el diseño y desarrollo de proyectos de acción climática local, a través de Bloomberg Philanthropies.

9. Proyecto Piloto en La Lonja y su entorno para proteger el patrimonio de los efectos climáticos.

10. Inicio de la instalación de macro-grupos electrógenos de alta generación en las plantas potabilizadoras de La Presa y el Realón.

11. Estudio específico de los efectos de los desvíos de la Saleta y del Poyo sobre el Nuevo Cauce, dentro del Plan de Actuaciones para la Reducción del Riesgo de Inundación en el Área Metropolitana de Valencia.

12. Primer Centro Logístico de Emergencias de Cruz Roja en Valencia.

13. Plan de Telecomunicaciones para garantizar que, en caso de emergencia, la red interna de comunicaciones siga funcionando.

14. Sistema de Aviso de Emergencias para personas con discapacidad.

15. Proyecto piloto de Vigilancia de la Salud de la Ciudad a través de las aguas como una herramienta de alerta temprana para vigilar la circulación de virus

16. Inicio de los trámites para construir 161 nuevas viviendas públicas en Patraix.

17. Liberación de suelo para construir 170 nuevas viviendas públicas en suelo dotacional en Ciutat Vella, Malva-rosa y Torrefiel.

18. Aprobación del proyecto de ejecución de 69 nuevas viviendas para alquiler asequible con un presupuesto de cerca de 20M€.

19. Líneas de ayudas destinadas a las comunidades de propietarios para que creen o modifiquen sus estatutos e incorporen el requisito de los 3 quintos para impedir que abran pisos turísticos en su comunidad.

20. Orientación y asistencia jurídica para que inicien acciones penales si los alojamientos turísticos se han abierto incumpliendo sus estatutos.

21. Se prohibirán los grupos de más de 25 turistas por parte de los guías turísticos. El límite será de 20 en Ciutat Vella.

22. Prohibición de uso de altavoces o megáfonos por los guías turísticos.

23. Sanciones a las conductas incívicas de turistas y vecinos.

24. Modificación de la ordenanza de movilidad para regular los grupos de turistas que van en bicicleta.

25. Ordenanza de los Tucktuk para limitarlos al máximo.

26. Incorporación de 119 nuevos autobuses de la EMT.

27. Contratación de 140 conductores para la EMT.

28. Puesta en marcha de la nueva línea orbital C99, gran conexión de entre los barrios del sur y del norte de la ciudad.

29. Puesta en marcha de la nueva línea 44 que unirá la Malva-rosa con La Fe.

30. Puesta en marcha nueva línea 45: línea que coserá los barrios del norte al este de la ciudad.

31. Extensión de la semaforización en los carriles bici más conflictivos.

32. Eliminación del punto de gran siniestralidad: la ronda partida de Blasco Ibáñez con Clariano.

33. Incorporación de 100 nuevos policías locales.

34. Licitación de 273 nuevas cámaras de seguridad en el centro histórico.

35. Inicio de la contratación de la nueva Comisaria de Malilla.

36. Creación de la figura del agente tutor, centrada en menores y adolescentes, y fundamental para la prevención de situaciones de riesgo como el bullying, el ciberacoso, el suicidio, el consumo de drogas o el absentismo.

37. Más de 4 millones de euros para mejorar la iluminación y mejorar la seguridad en 16 nuevos barrios y 4 pedanías.

38. Apertura de nuevo centro de mayores en Sant Antoni.

39. Apertura de nuevo centro de mayores en Malilla.

40. Puesta en marcha de la nueva biblioteca municipal Rois de Corella

41. Apertura del nuevo centro de juventud en Malilla

42. Apertura del nuevo centro de juventud en Torrefiel

43. Apertura del nuevo centro de servicios sociales de Torrefiel.

44. Apertura del nuevo polideportivo de San Isidro

45. Apertura de la nueva sede de la Universidad Popular en Malilla.

46. Apertura de la nueva sede de la Universidad Popular en Torrefiel.

47. Apertura del nuevo polideportivo del Complejo Cultural de Abastos.

48. Apertura del nuevo Centro de Día para mayores en el Cabanyal.

49. Finalización de las obras del nuevo Colegio Santo Ángel de la Guarda.

50. Finalización de las obras de rehabilitación íntegra del CEIP San José de Calasanz.

51. Finalización del nuevo Centro Socio Cultural de la Alquería del Tenis.

52. Finalización de las obras de reforma y remodelación de la Piscina de Orrios.

53. Extensión a todos los sábados del año del programa de limpieza intensiva.

54. Se mantiene la rebaja histórica de impuestos con una reducción del 20% del IBI a todos los vecinos, bonificación de entre el 60% y el 90% del IBI a familias numerosas y bonificación del 95% de la plusvalía por caso de fallecimiento.

55. Nueva bonificación del 50% de la tasa de basuras a las familias numerosas.

56. Nueva bonificación del 95% de la tasa de basuras a las familias vulnerables.

57. Se exime las tasas por vados y por reservas de vía pública para aparcamiento de vehículos destinados al transporte de sus usuarios y a entidades del tercer sector de la discapacidad que gestionen centros sociales o socio-sanitarios.

58. Bonificación del 50% del ICIO para las obras realizadas en Centros Especiales de Empleo.

59. Nueva bonificación del 95% del ICIO para las obras de rehabilitación de alquerías y/o barracas.

60. Impulso para modificar la Ley de Haciendas Locales para que las familias monoparentales puedan acogerse a las bonificaciones fiscales.

61. Apertura de la primera Antena Internacional en el campus de la Universitat Politécnica de Valencia en China.

62. Dos nuevas salas de lactancia en el Mercado de Benicalap y Torrefiel.

63. Se amplía el cheque bebé de 400 euros a 500 euros.

64. Extensión de las ayudas matineras al segundo ciclo infantil.

65. Más de 900.000 a políticas de conciliación entre ayudas matineras y ayudas a centros que adopten medidas para favorecer la conciliación.

66. Programa de Refuerzo y Enriquecimiento Curricular dirigidos a todos los centros educativos de la ciudad, incrementando la oferta educativa en lectura, comprensión lectora y Matemáticas.

67. Puesta en marcha del Bono Lectura dirigido al público infantil con el objetivo de familiarizar, afianzar y acabar amando el libro.

68. Ampliación de la apertura de bibliotecas municipales las 24hs tanto en exámenes de final de curso como los del primer cuatrimestre.

69. Licitación de la redacción del proyecto de la futura biblioteca de la Malvarrosa.

70. Inicio de los trámites de la nueva concesión del Polideportivo de Marxalenes que incluye una nueva piscina de verano.

71. Rehabilitación Integral de más de 20 Instalaciones Elementales Deportivas del norte de la ciudad.

72. Nueva una nueva línea de ayudas para apoyar a los equipos profesionales que hayan ascendido a la máxima categoría nacional de su disciplina deportiva.

73. Inicio del proceso para implantar un centro de desarrollo y formación de actividades náuticodeportivas en el puerto de Valencia.

74. Aprobación del proyecto de habilitación de la Casa del Relojero, futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz.

75. Instalación del monolito inédito de Manolo Valdés en la parte exterior del futuro Espai Valdés.

76. Inicio de los trabajos previos para rehabilitar el artesonado de la Sala Dorada de la Lonja.

77. Incorporación de 193 trabajadores de servicios sociales.

78. Multiplicación por 4 del presupuesto para la Teleasistencia municipal.

79. Inicio de la redacción del proyecto del nuevo Centro de Día en Marxalenes.

80. Redacción del proyecto para el primer Centro Municipal para personas mayores en la Punta.

81. Puesta en marcha de la Estrategia de la Soledad No Deseada.

82. Proyecto Piloto para alertar a los Servicios Sociales si una persona mayor no utiliza el agua en 24 horas y activar todos los recursos del Ayuntamiento.

83. Asesoramiento a pymes para favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad.

84. Espacios de calma para personas con hipersensibilidad sensorial en bibliotecas y espacios municipales.

85. Licitación de las obras de rehabilitación de los tramos 10 y 11, es decir, el espacio comprendido entre el puente de las Flores ‘Rita Barberá y el puente del Ángel Custodio.

86. Construcción de un nuevo gran parque infantil en el viejo cauce, entre el puente de Serranos y Pont de Fusta, cuya temática será la figura del murciélago.

87. Contratación de la redacción del proyecto para la reconstrucción del pórtico circular del Mercado de las Flores de la Tortada de Goerlich en el tramo siete del Jardín de Turia.

88. Convenio con la Autoridad Portuaria de Valencia para el Parque de Desembocadura.

89. Regeneración y reurbanización del entorno del Grupo de Viviendas Sociales Virgen del Carmen de Beteró.

90. Inicio de la evaluación ambiental del Plan de Reforma Interior de Casitas Rosas (6.200 m2 de zonas verdes, 7.300 m2 de zonas dotacionales y más de 500 viviendas).

91. Presentación del proyecto de la Plaza del Ayuntamiento.

92. Inicio de las obras de reurbanización de San Agustín, Avenida del Oeste y san Vicente: Fase 1 Plaza San Agustín,

93. Inicio de los trámites para una segunda sede del Museo de la Ciudad en el Palacio de Montortal.