Catalá anuncia un plan de "defensa del vecino" frente a los pisos turísticos con ayudas y asistencia jurídica gratuita

María José Catalá en el debate de Estado de la Ciudad este jueves Ayuntamiento de Valencia

Valencia tendrá un nuevo programa de "defensa del vecino" frente a los apartamentos turísticos. Así lo anunció este jueves la alcaldesa, María José Catalá, durante el debate del Estado de la Ciudad, que avanzó que desde que se ha aprobado la nueva ordenanza, el Ayuntamiento ha denegado licencias que suponían 3.500 nuevas plazas hoteleras, el 70% en viviendas de uso turístico.

Este plan, según explicó, consistirá en tres acciones. La primera, la creación de una línea de ayudas para las comunidades de vecinos para que creen o modifiquen sus estatutos e incorporen el requisito de los 3/5 para impedir que abran pisos turísticos en su edificio.

La segunda, será la orientación y facilitar que los vecinos puedan acceder a los expedientes; y, la tercera, asistencia jurídica gratuita para que puedan iniciar acciones legales contra los apartamentos turísticos que se instalen en sus comunidades sin su consentimiento.

En esta línea, Catalá señaló que "frente a la barra libre" del anterior gobierno de Compromís y el PSOE, las inspecciones de la Policía Local se han multiplicado por 14 y se han puesto multas por valor de 1,6 millones de euros.

Respecto al turismo, además, la primera edil avanzó medidas de control para los grupos y los guías a través de la nueva ordenanza de convivencia, que se aprobará antes de que acabe el año.

Concretamente, se prohibirá la utilización de megáfonos y los grupos se limitarán a 25 personas como máximo en la ciudad y 20 en Ciutat Vella.

Junto a turismo, la alcaldesa de Valencia consideró la vivienda como el gran reto de todas las grandes ciudades. En este sentido, puso en valor el plan más Vivienda del Ayuntamiento, que prevé la puesta en marcha de 1.000 nuevas viviendas, de las que, según aseguró, ya se han ejecutado aproximadamente la mitad.

Además, anunció la construcción de 390 viviendas públicas en los barrios de Patraix, Ciutat Vella, Malva-rosa, Torrefiel y Quatre Carreres.

"Se ha pasado de invertir 117.000 euros al mes en vivienda con el anterior gobierno a invertir 2'6 millones al mes", subrayó, al tiempo que aseguró que se han desbloqueado 18 PAI que supondrán la creación de 13.000 viviendas.

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Por otra parte, avanzó la instalación de 66 cañones anti-incendios para proteger la Devesa Albufera, dentro del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y la puesta en marcha de un Plan de Resiliencia contra las Olas de Calor, con una inversión de 10 millones de euros para más zonas de sombra y la plantación de 10.000 árboles nuevos para rebajar la temperatura de las calles.

En materia de seguridad, se comprometió a la incorporación de 100 nuevos agentes de Policía Local y anunció la licitación de la nueva comisaría de Malilla, con un presupuesto de más de 9 millones.

En cuanto al área de familia, la alcaldesa avanzó una inversión de 900.000 euros a políticas de conciliación y la gratuidad de la escola matinera de 0 a 6 años por "primera vez en la historia". Al respecto, apostó por un nuevo bono lectura para el público infantil.

Apoyo a Ceuta

Catalá comenzó su discurso con unas palabras de apoyo para Ceuta y anunció que la capital valenciana concederá este año la Medalla de Honor de la Ciudad al pueblo de Ceuta "por su dignidad, por no rendirse, por no tirar la toalla y por defender Ceuta y España" ante la entrada masiva de inmigrantes que se registró a finales de julio.

"Hay que estar con ellos. Y nosotros lo estamos. Lo que pasa en Ceuta nos afecta", destacó. Para la primera edil, la situación de Ceuta es "la punta del iceberg de la errática política migratoria" de Pedro Sánchez.