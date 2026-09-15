Ruzafa ya no tendrá más apartamentos turísticos: con unas 1.800 plazas hoteleras, alcanza el límite de saturación

Ruzafa ya no tendrá más apartamentos turísticos al haber alcanzado los límites de saturación marcados por la nueva ordenanza municipal.

Según los últimos datos del Ayuntamiento de Valencia, el barrio ha superado el filtro del máximo del 2% de pisos turísticos en relación al número de viviendas y el del 8% de plazas hoteleras en función de los habitantes en el barrio y en el distrito.

Esta céntrica zona de la capital suma aproximadamente 1.850 plazas hoteleras, 375 bloques de apartamentos y 350 viviendas de uso turístico (VUT).

De esta manera, Ruzafa, junto al área marítima de la ciudad, pasa a formar parte de los barrios que no pueden ampliar su oferta hotelera, por lo que el Ayuntamiento no concederá nuevas licencias para apartamentos o cualquier otro tipo de alojamiento turístico en edificios o parcelas con uso dominante residencial.

Este límite se ha alcanzado solo tres meses después de que el Consistorio aprobara la nueva normativa, que la alcaldesa, María José Catalá, calificó como la "más restrictiva de España".

El gobierno local diseñó un sistema con tres candados que operan de forma simultánea y en tres niveles con el objetivo de contener la proliferación de los alojamientos turísticos, blindar el uso residencial de la vivienda y proteger al pequeño comercio al limitar el número de alojamientos turísticos en locales en planta baja.

Los filtros

En concreto, el candado de población establece que las plazas turísticas totales (hoteles, apartamentos y VUT) no pueden superar el 8% de los habitantes empadronados del barrio o distrito.

El candado de vivienda blinda el 98% de las viviendas de cada barrio o distrito para uso residencial y limita en el 2% las que pueden destinarse a uso turístico.

Por último, el requisito de manzana fija un máximo del 15% para los locales en planta baja de cada manzana que puede dedicarse a este tipo de actividad.

Los tres filtros son acumulativos, de manera que basta con superar uno solo para que todo el barrio o distrito quede bloqueado a nuevas implantaciones turísticas.

Vista aérea de la ciudad de Valencia. EP

En el caso de que el candado se aplique a nivel de distrito, la limitación se extiende a todos los barrios que lo integran, independientemente de los niveles de saturación que estos presenten a nivel individual.

Cuando se aprobó la ordenanza, Ruzafa todavía tenía algo de margen de apertura. Por una parte, los pisos turísticos (con 113) suponían menos del 1% del total de las viviendas y las plazas hoteleras (con 1.850), el 7,2%.

En los últimos meses, después de la moratoria que suspendía la concesión de licencias y con la nueva regulación en marcha, el Ayuntamiento ha acelerado la concesión de permisos para nuevos hoteles, apartahoteles o pisos turísticos.

Según datos municipales, el Ayuntamiento ha aprobado más de 50 licencias de obras y ambientales vinculadas a establecimientos hoteleros desde junio de 2023. Los proyectos autorizados suponen 2.634 nuevas habitaciones a disposición de los turistas.

Mapa de la ciudad

Según el censo oficial de la situación de la ciudad publicado por el Ayuntamiento de Valencia, a Ruzafa se suman otros diez barrios que superan el límite marcado y no podrán abrir ni una vivienda turística más.

Los más saturados, sumando las viviendas de uso turístico (VUT) y los apartamentos turísticos (UAT), pertenecen al distrito marítimo y son el Grau y el Cabanyal-el Canyamelar. Le siguen Ayora, la Raiosa, la Roqueta, Morvedre y Monteolivete.

Tampoco se podría abrir ni un solo apartamento turístico más en la Malva-rosa, Beteró y Nazaret, ya que en el distrito de Poblats Marítims se supera el tope. Este mapa excluye Ciutat Vella, que cuenta con una regulación distinta.

Teniendo en cuenta el número de plazas hoteleras totales, que es el segundo filtro marcado por la ordenanza, están congestionados el Eixample, Poblats Marítims, Camins al Grao y Pobles de l'Oest.

Por barrios, superan ese 8% de plazas hoteleras en relación con el número de habitantes 12 barrios. Son el Pla del Remei, el Botànic, la Roqueta, Campanar, la Fonteta de Sant Lluís, Ciutat de Les Arts i de Les Ciències, el Grau, el Cabanyal, la Malva-rosa, Penya-roja, Beniferri y el Saler.