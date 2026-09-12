Fuga de negocios de l'Eixample de Valencia: 348 comercios y oficinas se trasladan al centro y a Quatre Carreres

El distrito de l'Eixample de Valencia es el que más fugas de oficinas, tiendas y comercios sufrió en 2025. La mayoría de ellos, ahogados por la presión de los alquileres de esta zona exclusiva de la capital del Turia, optaron por trasladarse al centro o al sur.

Esta es una de las conclusiones que se desprende del censo de actividades de la ciudad elaborado por el Ayuntamiento de Valencia.

Según el informe, a lo largo de 2026, un total de 348 empresas del sector comercio y servicios empaquetaron sus oficinas y mudaron su sede fiscal fuera de l'Eixample (distrito formado por los barrios de Gran Via, Pla del Remei y Russafa).

Precisamente, el gran éxodo se produjo en estos dos últimos. Lidera la tabla el barrio señorial, el Pla del Remei, con 185 mudanzas. Le sigue Russafa, epicentro del ocio y la hostelería, con 146.

Este alto volumen de huidas netas refleja que las pymes tradicionales y despachos de servicios con menores márgenes de beneficio están siendo expulsados por la escalada de las rentas de alquiler, ya que el Pla del Remei y Russafa están entre los barrios más caros.

Sin embargo, el número global de comercios, oficinas y empresas del sector servicios se mantiene prácticamente estable en relación con 2025. Atrajo nuevos negocios (1.905) y se produjeron 1.318 cierres. En total, hay más de 13.300, unos 350 más que en el ejercicio anterior.

¿A dónde se van estas empresas? La estadística oficial elaborada por el Ayuntamiento de Valencia apunta directamente a dos zonas: el centro y el sur.

Ciutat Vella captó la llegada de 343 negocios de servicios provenientes de otras áreas de Valencia. Sigue siendo la zona preferida para instalar este tipo de empresas, debido a la gran afluencia de gente que puede hacer que se compensen en ventas el elevado precio del alquiler.

La segunda vía adoptada por muchos empresarios fue la descentralización hacia el sur de la capital. Concretamente, a los barrios que más están creciendo, como Malilla, Monteolivete y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con 122 empresas trasladadas desde otros puntos de la ciudad.

Si se analizan no solo los traslados, sino la suma de nuevas aperturas de emprendedores, los cierres definitivos y las mudanzas, el distrito que experimenta el mayor crecimiento neto absoluto en el sector servicios y comercio es Ciutat Vella (crece en 922 actividades), seguido de Quatre Carreres (491) y de Extramurs (436).

Además, solo Ciutat Vella y l'Eixample concentran el 23% de todo el sector en la ciudad, con 26.860 actividades operativas de un total de 114.475.

Radiografía

Valencia ha alcanzado este 2026 un récord con casi 115.000 comercios y servicios, lo que se traduce en un crecimiento del 5,74% interanual en comparación con las 108.259 actividades registradas a principios de 2025.

La subida es del 21,47% respecto a 2022. Esto supone la incorporación neta de 20.236 nuevos negocios de servicios en apenas cuatro años.

Sin embargo, este crecimiento no es estable, ya que está marcado por una fuerte corriente de rotación comercial: se abrieron 18.802 locales, pero se cerraron 12.585 en solo un año.

Esto significa que en la ciudad, de media, abre un negocio cada media hora y cierra otro cada 40 minutos.

Teniendo en cuenta el censo general de actividades de la ciudad (que además del comercio incluye industria, construcción, profesionales o ganadería), el volumen total de Valencia escala hasta las 170.930 actividades activas en 2026, frente a las 161.058 de 2025 y las 140.899 registradas en 2022.