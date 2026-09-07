Pilar Bernabé oficializa su candidatura a la Alcaldía de Valencia por el PSPV: "Seré la alcaldesa de los 84 barrios"

Bernabé a su llegada a la sede del PSPV este lunes EE

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, presentó este lunes de forma oficial su candidatura a la Alcaldía por parte del PSPV-PSOE.

Arropada por el actual portavoz local, Borja Sanjuán, los concejales del grupo socialista y la diputada en Les Corts valencianas, Alicia Andújar, Bernabé dio el pistoletazo de salida a su campaña electoral centrada, según defendió, en la vivienda y en renaturalizar la ciudad.

"Seré la alcaldesa de los 84 barrios", afirmó, al tiempo que subrayó que "Valencia es su proyecto de vida". Durante la atención a medios tras la presentación de la candidatura, Bernabé confesó que ha pasado unos "años muy complejos", pero que ha "recibido el apoyo de todo el partido para decidir libremente qué quería hacer y cómo".

Sus primeras medidas si se convierte en alcaldesa, será "aplicar la ley de vivienda y un proceso de renaturalización", con la regla de "tres árboles que se puedan ver desde la ventana, 30% de zonas verdes y un espacio verde a 300 metros".

En esta línea, aseguró que aplicará la tasa turística para "poner orden al turismo desmadrado" y "una política valiente contra los apartamentos turísticos". "Hoy los barrios están vacíos de viviendas y de negocios", denunció.

También apostará por las grandes infraestructuras que hacen que esta ciudad sea más competitiva y atraiga inversión, y cuidará de la salud física y mental de la ciudadanía, frente al actual gobierno local "negacionista" del cambio climático.

Además, defendió "dignificar y poner en valor" a los familiares de las personas fallecidas en la dana de octubre de 2024.

"Yo no hablaré ni de la fruta ni de Nueva York, hablaré de Valencia, de lo que le interesa a la gente porque yo soy de esta ciudad, quiero a esta ciudad, y sí, yo soy esta ciudad", añadió.

Respecto al calendario que baraja para dejar la Delegación del Gobierno para centrarse en la campaña electoral, Bernabé defendió que "estará el tiempo que pueda continuar sirviendo a los valencianos y valencianas". "Soy más útil aquí, porque el Gobierno de España es imprescindible en la ciudad", zanjó.

Candidaturas

La delegada del Gobierno se suma así a las candidatas del PP, María José Catalá, y de Compromís, Mónica Oltra, en la carrera por la alcaldía que finalizará con las elecciones de mayo de 2027.

La única incógnita que queda por despejar es quién será la persona elegida por Vox, aunque casi con toda probabilidad, será Vicente Barrera, exvicepresidente del Gobierno valenciano.

Este lunes finaliza el plazo abierto por el PSPV para registrar las candidaturas en 31 municipios de la Comunitat Valenciana de más de 20.000 habitantes donde no gobiernan los socialistas, entre los que se incluye la capital valenciana. En Valencia, Bernabé fue la única aspirante.