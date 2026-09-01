Catalá, sobre las críticas a la gestión del incendio de El Saler: "Hay que poner el acento en el pirómano, con contundencia"

Catalá este martes en el inicio de las obras del complejo deportivo de Abastos en Valencia Ayuntamiento de Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, contestó este martes a las críticas de la oposición sobre la gestión del incendio de la Devesa de El Saler, que calcinó 36 hectáreas. "No se puede echar la culpa a nadie más allá de a un pirómano", subrayó.

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación después de asistir al inicio de las obras del nuevo complejo deportivo de Abastos, exigió "poner el acento" en el responsable del fuego, ya que según la investigación de la Guardia Civil, no fue por causas naturales, sino que detrás "hubo una mano humana".

"Nos echamos la culpa entre otros y no ponemos el acento en el pirómano", lamentó Catalá, al tiempo que reclamó "contundencia" y "unidad" frente a estas personas.

"Si no como sociedad, si no empezamos a condenar de forma firme a los que le pegan fuego a nuestro medio natural y se salen de rositas, si nos echamos la culpa unos entre otros y no ponemos el acento en el pirómano, en la investigación y en la contundencia de la justicia, entonces no vamos a hacer nada", afirmó.

Al respecto, reivindicó "una acción de la justicia lo suficientemente contundente" para que "no sigan campando a sus anchas" y que quien haya sido reincidente "no ponga un pie en un medio natural".

La alcaldesa matizó que no señala a nadie porque la investigación está en marcha, pero insistió en que "ha habido una mano humana" y que "los vecinos de El Saler están muy hartos de este tipo de conatos".

Cañones

Por otra parte, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento trabaja, en el marco del plan de infraestructuras hídricas, en la instalación de las conducciones de agua para ampliar la red de cañones de la Devesa.

"Hasta que no cambió el Gobierno local en 2023 no se planteó instalar cañones", afirmó la primera edil, al tiempo que explicó que los once que hay han sido "fundamentales" para "salvaguardar" la vía de evacuación de las torres de los apartamentos que hubo que desalojar debido al fuego.

"Si ahora solo tenemos 11 y no tenemos más es porque instalar cañones sin agua no vale para nada", insistió la alcaldesa, que defendió que sin esos cañones la evacuación habría sido "mucho más lenta" y los bomberos se habrían tenido que centrar en la parte forestal "mucho más tarde".

Además, según manifestó, sin la "limpieza de la poda" acometida esta legislatura, la Devesa habría sido "un polvorín".

También respondió ante las críticas por el dispositivo de extinción. Aseguró que había tres medios aéreos antes del cambio de viento, "que estaba previsto para las cuatro de la tarde según Aemet y se produjo a las 14:45", y que el retardante desaparece cuando llueve, "por lo que no se puede pretender aplicarlo en julio y que dure todo el verano".

La alcaldesa avanzó que trabajan ya, junto a la Generalitat, en un plan de reforestación de la Devesa y en medidas de protección de la zona del pueblo de El Saler.

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento han retirado 750 kilos de residuos durante los trabajos de limpieza realizados desde que el incendio de El Saler estuvo controlado, el pasado sábado.