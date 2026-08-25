El Ayuntamiento de Valencia responde a Compromís sobre el apartahotel de Benicalap: "Las obras cuentan con licencia"

El Ayuntamiento de Valencia respondió este martes a las nuevas acusaciones de Compromís sobre las obras de construcción de un apartahotel en Benicalap denunciadas por los vecinos.

Fuentes municipales insistieron en que las actuaciones que se están haciendo en la calle Carlos Cortina cuentan con la licencia de obras. Este permiso data del 28 de mayo de 2025 y está firmado por el concejal de vivienda, Juan Giner, y el secretario general de la Administración Municipal, Jonatan Baena.

En la resolución, conceden a la empresa Business Decision and Advice SL la licencia ambiental para la instalación de un apartahotel de 38 habitaciones, con un total de 93 plazas de alojamiento y autorizan las obras contempladas en la declaración responsable presentada por la mercantil.

Según el expediente, estas obras consisten en la reforma interior de la planta baja para adecuarlo a su nuevo uso. En concreto, se especifica que consisten en modificar los huecos de la fachada existentes, la distribución interior, los revestimientos, las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, ventilación y climatización.

Desde el Consistorio remarcaron que la tramitación de las licencias de obras y actividades "es un acto reglado que, única y exclusivamente, los técnicos municipales conceden si se ajusta a la legalidad". En cualquier caso, el propio concejal aseguró el lunes que el Ayuntamiento ha pedido informes jurídicos sobre el caso.

Denuncia de Compromís

Respecto a la resolución de denegación difundida por la candidata de Compromís a las próximas elecciones locales, Mónica Oltra, fuentes municipales afirmaron que "corresponde a una petición de la licencia que hizo la empresa con un proyecto que excedía la superficie de uso terciario recogido en el Plan General de Ordenación Urbana".

En este contexto, la tensión entre Compromís y el equipo de gobierno alcanzó este martes un nuevo nivel, cuando la portavoz local, Papi Robles, insinuó que "algo olía mal". Giner instó a Robles a acudir a la justicia "si tiene alguna duda".

"Yo le diría a la señora Papi Robles que aclare lo que ha querido insinuar sobre mi persona, porque yo personalmente fui a la Fiscalía, porque yo personalmente comparecí ante un juzgado de instrucción para explicarlo absolutamente todo", añadió.

En esta línea, el edil aseguró que "fue la Fiscalía quien archivó la causa". "No sé ella qué es lo que está insinuando en este momento, pero lo que tendrá que hacer es explicarlo en la Fiscalía y en el juzgado, porque yo sí que di ahí las explicaciones. Si tiene alguna duda, que acuda a los juzgados y a los tribunales, que ahí estoy encantado de esperarle", zanjó.

Minutos antes, Robles había reclamado al equipo de gobierno que mostrara la licencia para este proyecto turístico y cuestionó si habían "reconducido las relaciones" con la promotora "que lo denunció".

Mónica Oltra, este lunes durante la reunión con vecinos de Benicalap. Compromís

Compromís hizo pública una resolución firmada en julio en la que se denegaba la licencia de obras de reforma para implantar la actividad de hotel apartamento en la calle Salvador Cerveró con Carlos Cortina al ubicarse en un emplazamiento en el que no es posible la implantación del uso terciario hotelero por superarse los límites permitidos.

En el documento, el Consistorio señalaba que la manzana donde se sitúa el inmueble tiene el 100% de sus locales comerciales en planta baja ocupados por alojamientos turísticos u hoteleros, muy por encima del límite del 15% que fija la normativa municipal aprobada el pasado marzo.

Según explicó Giner, la empresa logró la licencia después de modificar su proyecto para ajustarse a la normativa.

Desde Compromís señalaron que "la supuesta licencia llega después de que la misma promotora que llevó a Giner a un juzgado por un presunto delito de prevaricación en relación con esta licencia y la de Encarna Albarracín, también en Benicalap, decidiera no recurrir el archivo de la causa y buscar, en sus propias palabras, reconducir relaciones con el consistorio".