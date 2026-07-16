Valencia estrena agencia de alquiler: el ayuntamiento paga al propietario a cambio de que arrende un 20% más barato

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado este jueves la Agencia Municipal de Alquiler, con la que pretende que se alquile el máximo número posible de las 8.000 viviendas vacías que se estima que existen en la ciudad.

El consistorio estima que los propietarios de estos inmuebles pueden animarse a alquilar a cambio de seguridad jurídica. Por ello, asumirá el riesgo de impago y será quien pague a los dueños la primera semana de cada mes.

También se encargará de una puesta a punto inicial de la vivienda -que no implique reformas- y de las reparaciones menores. Todo ello a cambio de que el alquiler sea un 20% más barato que el precio de mercado y un contrato de compromiso de alquiler de 7 años.

"Nace la Agencia Municipal de Alquiler de València bajo tres objetivos: más vivienda, más seguridad y más confianza", expuso Catalá, que compareció acompañada por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner. La nueva herramienta comenzará a funcionar oficialmente este viernes 17 de julio.

Para impulsarla se firmó este jueves un convenio de colaboración entre la empresa municipal AUMSA, que será quien gestionará la nueva agencia, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València, COAPIV, y la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de València, APIVA.

"La función principal de la agencia será conectar a propietarios e inquilinos –expuso la alcaldesa– alejándolos de procesos farragosos y procurando una gestión rápida y transparente".

El contrato

Según detalló el consistorio, las personas propietarias interesadas en poner en alquiler su vivienda a través de esta nueva herramienta municipal firmarán un contrato de cesión por un periodo de 7 años.

Desde el momento en que se alquile la vivienda, AUMSA, a través de la agencia, asegura que los propietarios cobrarán las rentas la primera semana de cada mes.

Además, desde ese momento, la agencia se encargará también del mantenimiento de la vivienda y de las reparaciones menores; es decir, que la propiedad no tendrá que ocuparse de este tipo de incidencias mientras dure el contrato. Las obras de mayor envergadura sí deberá asumirlas el dueño, que deberá entregar el inmueble en condiciones de ser habitado.

Por su parte, las personas interesadas en alquilar podrán acceder a viviendas con un precio un 20% más bajo que el precio de mercado. Será la propia AUMSA quien establezca dicho precio de mercado al que se le aplicará la rebaja.

Cada propietario hará cesión a AUMSA de la gestión de su vivienda, y será AUMSA quien le pagará la renta, y quien firmará el alquiler con la persona inquilina.

La alcaldesa subrayó que desde la empresa municipal se hará un proceso de selección de los inquilinos. "No son viviendas de nuestra propiedad, y tenemos que cuidar de ellas", dijo.

"Por tanto, esto va dirigido a un público determinado, como personas jóvenes que quieren emanciparse, pero que se encuentran con un alquiler es desproporcionado; personas que son totalmente solventes, pero a las que les está costando encontrar una vivienda a un precio razonable y que no se coma un porcentaje elevado de su salario mensual", manifestó Catalá.

Cómo alquilarlas La comunicación de la oferta de viviendas de alquiler se realizará a través de la página web www.agenciamunicipaldealquiler.com, que estará plenamente operativa desde este viernes y desde las redes sociales municipales. Asimismo, estará habilitado desde mañana el teléfono gratuito 900 22 22 15 para atender a las personas interesadas e informar a los propietarios que manifiesten su voluntad de alquilar sus viviendas.

La alcaldesa Catalá insistió en que actualmente "hay en Valencia un parque de viviendas vacías bastante importante, que no salen al mercado de alquiler por ciertas reticencias de sus propietarios, o por los miedos que generan cuestiones como, por ejemplo, la inquiokupación".

De hecho, según Catalá, desde la Concejalía de Vivienda se ha detectado esta circunstancia "analizando el consumo del agua en las viviendas, donde se ha detectado la cantidad de viviendas vacías que hay en la ciudad, que se refleja en el número de viviendas que no consumen agua, o apenas lo hacen, cada mes. Lo que permite deducir que hay un parque de viviendas vacío mucho más amplio de lo que parece".

La alcaldesa agradeció "el trabajo de los equipos técnicos y de todas las personas que han participado en la puesta en marcha de esta agencia”, como el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el gerente de AUMSA, Ignacio Calabuig, el presidente de COAPIV, Alfredo Cano, y a la dirección de la asociación APIVA.

Catalá aprovechó para recordar otras políticas de vivienda del gobierno local, definida por el Plan + Vivienda, "una apuesta estratégica por ampliar el parque público de vivienda, que cuenta, en tres años, con más de 1.000 viviendas públicas construidas o en marcha, 400 ya terminadas en este momento, y cerca de 3.000 VPP previstas en los 18 planes urbanísticos que hemos desbloqueado en tres años".

"Junto a ello -añadió- hemos aumentado las ayudas al alquiler, con un montante de 9,2 millones de euros, un 40% más del presupuesto del periodo 2020-2022; hemos dado un impulso a la vivienda dotacional; y hemos abordado reformas normativas que nos permiten aumentar la densidad residencial y facilitar la segregación de viviendas de grandes dimensiones".

"Finalmente, hemos favorecido la reconversión de bajos turísticos en viviendas tras la aprobación de la Ordenanza de alquileres turísticos", zanjó.