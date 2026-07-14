Un parque infantil con árboles sustituirá la plaza de urbanismo táctico sin sombra de Sandra Gómez en Pérez Galdós

El Ayuntamiento de Valencia ya ha derribado la polémica plaza de urbanismo táctico que el anterior gobierno del Ayuntamiento de Valencia diseñó en la esquina de la avenida Pérez Galdós con la calle Jesús.

El objetivo es sustituir este espacio asfaltado con pavimento de traza geométrica de color amarillo y sin sombras por un parque de juegos infantiles y árboles que den sombra, aprovechando la actuación integral sobre las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta.

Este espacio de recreo se abrió en verano de 2022 sobre una parcela de unos 500 metros que se utilizaba como aparcamiento en el barrio.

Formaba parte de lo que el gobierno local de Compromís y PSPV llamaron reurbanización blanda de Pérez Galdós, obras que se ejecutaron mientras se redactaba el proyecto definitivo.

Este tipo de actuaciones consisten en intervenciones de bajo coste y ejecución rápida, que se lleva a cabo con pintura, macetas y mobiliario urbano provisional. El actual gobierno local, de PP y Vox, ha criticado esta práctica común durante el mandato anterior y ha apostado por obras definitivas.

La plaza de Pérez Galdós tras el derribo EE

La plaza asfaltada contaba con varias mesas de picnic de madera y con una estructura metálica redonda de color blanca, pero debido a la falta de arbolado y de sombra, el espacio apenas ha sido utilizado por los vecinos.

Precisamente, la gran pérgola que se instaló era una estructura arquitectónica que formó parte de la edición de La Valentina de 2021, un festival público sobre urbanismo.

Se diseñó para albergar conferencias, debates y talleres al aire libre. Al finalizar el festival, la estructura metálica se trasladó y se reutilizó en esta plaza, como elemento simplemente decorativo.

La pérgola durante el festival La Valentina. EE

La concejala de Desarrollo y Renovación Urbana de entonces, la socialista Sandra Gómez, aseguró que el objetivo era "recuperar espacio para el peatón, reducir la contaminación y el ruido y mejorar el paisaje y la calidad de vida de las avenidas".

Las obras

Las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta llevan en obras desde el pasado mes de junio y la previsión que maneja el Consistorio es abrir por completo ambas vías al tráfico durante la segunda semana de septiembre.

Según fuentes municipales, la intervención avanza en plazo y ya pueden observarse las mejoras en muchos tramos de la avenida.

La remodelación de estas avenidas es uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Valencia, que tiene en marcha también la renovación de la calle Colón y de la Gran Vía Marqués de Turia.

Se trata de una intervención compleja que afecta a casi 100.000 metros cuadrados y más de dos kilómetros de longitud. Es una de las arterias principales de la ciudad que conecta el antiguo cauce del río Turia con la zona sur, donde está la estación del AVE Joaquín Sorolla.

Las nuevas aceras en el tramo reabierto. EE

Además, es uno de los puntos con mayor densidad de tráfico, por lo que las obras han obligado a numerosos desvíos y colapsos de otras zonas, como la Gran Vía Fernando el Católico o el Bulevar Sur.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 24 millones de euros, se está ejecutando por fases, para evitar el cierre total de la vía.

Las dos avenidas van a tener pavimento fonoabsorbente, que reducirá la contaminación acústica del tráfico. También se ampliarán las aceras, mejora que ya puede observarse a lo largo de la vía, donde ya están instaladas las nuevas baldosas, los bancos, los árboles y las nuevas paradas de autobús.

En cuanto a las zonas verdes, se habilitarán tres zonas con parques infantiles. Asimismo, se eliminará el carril bici que había para sustituirlo por uno segregado de 2,4 kilómetros de doble dirección y se instalarán 15 paradas de autobuses.

Además, se pasarán de 24 a 26 pasos de peatones y se renovará la iluminación, los semáforos y el alcantarillado.

Desde el pasado 22 de junio se inició una nueva fase, con el desvío de tráfico desde la calle Ontinyet hasta Ángel Guimerá.

Bono comercio

El Ayuntamiento de Valencia ha diseñado una campaña especial de Bonos Comercio para la zona de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta, con el objetivo de apoyar al comercio en esta zona que lleva más de un año soportando los inconvenientes de las obras.

Esta iniciativa contará con un presupuesto de 300.000 euros y se emitirán 10.598 bonos por valor de 50 euros cada uno.

Al hacer las compras en los comercios asociados, cada persona puede pagar con su bono de 50 euros, del que solo aporta 25 euros de su bolsillo, y el resto corre a cargo de la subvención municipal.