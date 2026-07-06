Caballero, el edil del PP que ha corrido "por la libertad" en los Gay Games de Valencia: "Quiero ser ejemplo de normalidad"

Juan Carlos Caballero, número dos del PP en el Ayuntamiento de Valencia, se calzó las zapatillas de running por un motivo que va mucho más allá de lo deportivo.

A un ritmo de 4 minutos y 32 segundos el kilómetro, el concejal ha completado la 10K oficial de los Gay Games en Valencia para romper barreras y estereotipos y lanzar un mensaje personal muy claro: "Hay que darle normalidad a lo que es normal".

El joven político confiesa a EL ESPAÑOL que nunca se ha visto obligado a proclamar públicamente su homosexualidad, sino que ha vivido su relación desde la más absoluta naturalidad. Si ha decidido exponerse públicamente es para contribuir a que los niños y niñas se sientan reflejados en todo tipo de perfiles.

"Yo no quiero ser un referente, lo que quiero es ser un ejemplo de normalidad", asegura. Si hay una palabra que repite durante la conversación con este periódico es, precisamente, normalidad.

Caballero tuvo claro que se apuntaría a esta prueba junto a un par de amigos. El joven político practica deporte habitualmente y sale a correr por el viejo cauce del río Turia. No podía, según relata, desaprovechar la oportunidad de formar parte de un evento internacional que ha elegido Valencia para "poner el acento en la visibilidad desde el deporte".

Juan Carlso Caballero estirando antes de la prueba Cedida

En este sentido, considera que este ámbito es uno de los primeros espacios donde las personas que forman parte del colectivo LGTBI pueden sufrir discriminación en la infancia.

"Tradicionalmente ha sido uno de los espacios en los que uno de pequeño puede tener incluso fobia por no encajar en los cánones de masculinidad que requieren esos deportes", apunta.

Por ello, celebra que "la meta de la carrera no era llegar antes que el de al lado, sino poder estar celebrando esto juntos y llevar la bandera de la libertad".

Él no ha tenido que pasar por ahí, pero es consciente de que ocurre. Se refiere a ese niño al que no le gusta el fútbol, al que tiene miedo a no cumplir las expectativas o al que siempre queda el último por elegir cuando se conforman los equipos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia reflexiona sobre la falta de referentes en el deporte de élite. "En otros sectores, como la música, la política o la interpretación, sí hay más ejemplos, pero en el mundo del deporte falta todavía mucha visibilidad", considera, al tiempo que aboga por dar un paso al frente. "Tenemos que visibilizarnos y fortalecernos", destaca.

Su historia

El concejal popular, que saltó a la prensa rosa cuando contrajo matrimonio con su pareja, Javier Zamora, asegura que siempre ha sido receloso con su intimidad y su vida privada.

Sin embargo, según relata, con el tiempo entendió que "era importante mostrarse para que otras personas puedan ver que no hay que tener miedo, que se puede contar, que lo que sienten es verdad y esa verdad la deben compartir con sus familias"

¿Cómo fue su proceso? "Nunca tuve que decir públicamente cuál era mi orientación sexual, yo viví mi vida con Javier con normalidad, sin tener que hacer ningún tipo de publicación, nuestro entorno lo conocía, pero sí es verdad que al principio uno puede sentir un poco de miedo. Piensas '¿y si lo cuento qué va a pasar?'".

Juan Carlos Caballero y Javier Zamora durante su boda. Vicente García Menacho e Iván Oliver Cedida a EL ESPAÑOL

Recuerda que no pasó nada, pero que "existe ese miedo a no sentirte dentro de los parámetros o los estándares de lo que esperan de ti". Si lo piensa ahora con perspectiva, no se arrepiente de ninguna de sus decisiones. "Si lo hubiera decidido contar antes, tampoco hubiera importado", reflexiona durante la conversación con EL ESPAÑOL.

"Llevo mi orientación sexual con normalidad y con orgullo y trabajo para alcanzar la normalidad", destaca. Nunca ha querido ser referente, ni ejemplo de nada, ni suele hablar de su orientación sexual o de su vida privada, pero si puede ayudar a alguien, no se lo piensa.

"Si este reportaje puede ayudar a que haya gente que lo pueda leer y pueda ver figuras públicas que hablan desde la normalidad o puede servir a familias a que le pierdan el miedo, habrá valido la pena", defiende.

Al respecto, subraya la importancia de que un niño o una niña pueda ver que "lo que le está pasando no es nada malo y que lo puede compartir porque seguro que encontrará el abrazo de los suyos". A los más pequeños les quiere trasladar que "lo que sienten es la verdad y que no tengan miedo de compartirlo".

En esta línea, apuesta por romper etiquetas y estereotipos y mostrar todo tipo de identidades, para que todo el mundo pueda verse reflejado.

Un momento del enlace Cedida

Relata una anécdota que da cuenta de la importancia de la visibilidad. "Una compañera de trabajo en el consistorio me dio las gracias emocionada porque su hijo le acababa de decir que era gay y ella al conocerme me dijo que le había perdido el miedo a que su hijo sufriera discriminación o no pudiera alcanzar sus metas".

Hace suyas las palabras de Pablo Alborán cuando aseguró que era homosexual y "eso no cambia nada, es como si digo que soy rubio". "Necesitamos esos mensajes de que ser gay no se elige, es una condición más de la persona y no tenemos que tener miedo. Todo lo contrario, podemos abrirnos y hablarlo con nuestro entorno", afirma.

Referentes políticos

En la política nombra a Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, a Xavier Bettel, vice primer ministro de Luxemburgo, o a Gabriel Attal, ex primer ministro de Francia. Caballero destaca que estos líderes llenan esos espacios dando ejemplo de inclusión y visibilizando que se pueden alcanzar esas metas.

En su partido hay otras figuras destacadas que forman parte del colectivo, como Javier Maroto, que fue el primer alto cargo nacional que se casó con alguien del mismo sexo, en un enlace al que asistió Mariano Rajoy y que se interpretó como el apoyo del partido al matrimonio homosexual, pese a haberlo recurrido ante el Tribunal Constitucional.

También, el diputado Javier de los Santos, que protagonizó unas contundentes declaraciones desde la tribuna del Congreso de los Diputados al manifestar que es "del PP y maricón" y se siente "muy orgulloso de ambas cosas".

Caballero, fiel a su estilo discreto, nunca ha protagonizado este tipo de declaraciones. Su lucha es desde la tranquilidad y subraya que en su partido "siempre se ha sentido respetado". "Siempre llevaré con orgullo que quien ofició mi matrimonio fue la alcaldesa de Valencia, María José Catalá", asegura.

Juan Carlos Caballero Cedida

Siguiente paso

Cree que el siguiente paso en la reivindicación de la igualdad es poner el foco en todos esos espacios en los que aún puede haber algún tipo de discriminación, como el deporte, pero también en las familias.

El objetivo es que "a nadie le pregunten a quién reza, a quién ama o a quién besa", algo que, confiesa, le sigue sucediendo. "Me preguntan si tengo novia y me toca explicarlo... a veces me han dicho el típico 'pues no pareces'...", apunta.

"He tenido la suerte de que en mi familia siempre me han apoyado y han estado conmigo, pero hay muchas que tienen cierto miedo a que sus hijos e hijas del colectivo puedan ser discriminados o no puedan llegar en sus carreras hasta donde ellos quieran", asegura.

A estos hogares también quiere dirigirse: "Si saben que sus hijos o hijas son homosexuales, que hablen con ellos, que les den el tiempo que necesiten, pero que estén con ellos".

Polémica de los Juegos

Los Gay Games son el mayor evento deportivo y cultural internacional enfocado en la diversidad y en la inclusión. Desde el pasado 27 de junio y hasta el 4 de julio, la capital del Turia ha acogido a casi 10.000 participantes de 39 disciplinas deportivas.

Pese a la llegada de personas de más de 80 países, el evento ha estado ensombrecido por las disputas políticas y la no participación de las entidades locales del colectivo, que rechazaron formar parte debido a que la institución que lideraba la organización era el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP y Vox.

Juan Carlos Caballero, antes de la carrera Cedida

Caballero, como miembro del colectivo, considera que "es una pena que ciertos sectores no compartan la idea de que Valencia puede ser un referente a nivel internacional en deporte inclusivo y que intenten boicotear trasladando la idea de que Valencia no es una ciudad abierta".

"Todas las personas que están viniendo están viendo una ciudad que les ha abierto todas las puertas, que celebra la diversidad y en la que pueden ser ellos mismos, sin miedo a nada", añade Caballero, al tiempo que lamenta que "algunos pretenden excluir en un evento que pretendía ser inclusivo".

Al respecto, rechaza que haya habido algún recorte en cuestiones de defensa de los derechos del colectivo y subraya que "ninguna política de apoyo a la igualdad está en riesgo. Es una línea roja".

"A mí lo que me gustaría es que Valencia fuera esa ciudad libre en la que nunca se pregunte a nadie por su orientación sexual, sino todo lo contrario, que sea la ciudad en la que tú puedas vivir y ser quien tú quieras ser", concluye.