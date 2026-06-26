El Circuito de Running en el Jardín del Turia de Valencia suma 700 metros: en otoño llegará a los 8 kilómetros

El circuito para corredores del antiguo cauce del río Turia de Valencia abrió este viernes su nuevo tramo a corredores. Se trata de unos 700 metros más dentro de la primera fase de la ampliación, que se suman a los cinco kilómetros originales.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la concejala de Recursos Humanos y Técnicos, Julia Climent, la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, visitaron este viernes el Circuit València Ciutat del Running.

Esta primera ampliación se sitúa entre el Parc Gulliver y el Pont de Montolivet, y mantiene las mismas características técnicas que han convertido a esta instalación en un "referente" para la práctica del running y en uno de los más utilizados del mundo.

Los trabajos desarrollados en las últimas semanas han permitido mejorar la experiencia de los corredores con la instalación de 372 toneladas de Airglass, el pavimento específico del Circuit, además de incorporar nueva iluminación y señalización.

El proyecto, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, contempla una mejora de los espacios verdes del jardín.

En esta primera fase se han incorporado 3.700 unidades de arbustos y plantas tapizantes, además de 700 metros cuadrados de césped en distintas zonas del tramo XII.

Asimismo, se han habilitado dos espacios renaturalizados y se han ejecutado diversas actuaciones de mejora relacionadas con el sistema de riego y otras instalaciones integradas en el entorno.

La ampliación continuará con una segunda fase que llegará hasta el tramo XVI, en el actual final del Jardín del Turia. Su apertura está prevista para el próximo otoño, momento en el que se completarán los 2,1 kilómetros de ampliación previstos y el Circuit alcanzará una longitud cercana a los ocho kilómetros.

El conjunto de esta actuación cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros asumida íntegramente por la Fundación Trinidad Alfonso, que también se hará cargo del mantenimiento de la instalación hasta 2029.

Catalá destacó "el mecenazgo de Juan Roig con la ciudad" a través de la Fundación Trinidad Alfonso. "Es difícil describir su cariño y su mimo a la ciudad. Estamos muy agradecidos con él, como siempre", añadió.

Siguiente fase

Una vez finalizada esta ampliación, el Ayuntamiento y la Fundación Trinidad Alfonso iniciarán la nueva actuación para seguir mejorando el principal espacio deportivo al aire libre de la ciudad.

Entre ellas figura el proyecto de iluminación de los puentes, cuya ejecución está prevista para 2027 y que tendrá como principal objetivo reforzar la seguridad de los miles de usuarios que utilizan diariamente este entorno para practicar deporte o disfrutar de su tiempo de ocio.

Juan Miguel Gómez afirmó que "desde la Fundación Trinidad Alfonso creemos que el deporte es una extraordinaria herramienta para transformar y mejorar las ciudades".

"Ayuntamiento y Fundación llevamos años trabajando juntos para que Valencia siga siendo una referencia internacional del deporte y para que sus ciudadanos dispongan cada vez de mejores espacios para practicar actividad física", apuntó el director de la fundación.