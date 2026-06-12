El Ayuntamiento disuelve definitivamente València Activa tras la investigación abierta por los contratos de Vox

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, en una imagen reciente.

El Patronato de la Fundación València Activa ha aprobado la disolución definitiva de la entidad que está siendo investigada por presuntas irregularidades durante el mandato del anterior portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad, Juanma Badenas.

La fundación pasará a estar integrada en el Ayuntamiento de la ciudad. De esta forma culmina "un proceso iniciado hace un año" a través de una moción del concejal de Empleo y Emprendimiento y vicepresidente de la fundación, José Gosálbez, portavoz local de Vox.

La liquidación fue aprobada este jueves, 11 de junio, por los miembros del Patronato, representados por el Ayuntamiento de València, UGT y la CEV, según informó el consistorio en un comunicado.

El edil afirmó que la aprobación de la disolución definitiva "supone el cumplimiento de un compromiso adquirido al inicio de la legislatura".

"Cerramos una etapa marcada por estructuras duplicadas y avanzamos hacia una administración más sencilla, eficiente y transparente", aseguró.

"El jueves 11 de junio, a las 11.37 horas, hemos enterrado definitivamente València Activa. Cerramos una etapa y consolidamos un modelo más sencillo, más transparente y más eficiente al servicio de los valencianos", manifestó el responsable municipal.

El concejal expresó su reconocimiento a los trabajadores que durante años han desarrollado su labor en la Fundación València Activa y que han sido reubicados en los servicios municipales.

La investigación

Fue hace más de un año cuando, en el marco de las indagaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en tres edificios municipales para requerir documentación: el Ayuntamiento de Valencia (en la Intervención), la sede de la fundación Valencia Activa y Tabacalera (donde se ubica la sede de Parques y Jardines).

Tal como publicó este periódico, la UCO estudió durante varias horas los papeles relativos a estos contratos y se centró especialmente en Valencia Activa.

Allí pidió información de esta fundación de etapas anteriores para cotejar los procesos de tramitación de los contratos que investiga. El motivo es que las indagaciones se centran en comprobar todos los procesos que se siguieron para las adjudicaciones.

A una pregunta reciente planteada por el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, el consistorio detalló que los expedientes concretos que Anticorrupción ha requerido desde junio de 2025 han sido dos.

De un lado, el de la denominada como jornada divulgativa a los distritos de la ciudad "con el objeto de compartir con todos los agentes, instituciones y con la sociedad valenciana en general las conclusiones participativas y acciones que se realizarán a partir de 2025". El contrato se adjudicó a la empresa Next Services 2000 S.L. por 11.405 euros y una duración de dos meses.

El otro expediente fue el del Patrocinio del evento de bienestar bajo el título "Gestión del Bienestar Emocional en las Organizaciones, Impacto presente y futuro". Fue adjudicado a la empresa Puro Bienestar S.L. por 16.940 euros.

Las firmas de estos dos contratos aparecen vinculadas al empresario José Parés, a quien Juanma Badenas, exportavoz de Vox en el Ayuntamiento, adjudicó multitud de contratos durante su época al frente de Valencia Activa y al cual la investigación también lo sitúa, junto al edil, en una presunta trama de espionaje a los partidos de la oposición.

La investigación de Anticorrupción se inició a raíz de denuncias interpuestas por el PSPV y Compromís entre febrero y marzo. Cada partido ponía el foco en un contrato, si bien finalmente todos se han acumulado en el mismo procedimiento.