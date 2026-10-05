Imagen de la manifestación contra la crisis de la vivienda celebrada en Valencia el pasado sábado. Efe / Kai Försterling

Pasan a disposición judicial los cinco detenidos en Valencia por los altercados con la policía tras la manifestación de la vivienda

Las cinco personas que fueron detenidas este sábado en Valencia por los altercados con la policía al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda pasan la mañana de este lunes a disposición judicial.

Las organizaciones Entrebarris, Sindicat d’Habitatge de València, Sindicat de Llogateres de València y PAH València -las cuatro convocantes de la manifestación del sábado- han llamado a concentrarse en las puertas de la Ciudad de la Justicia para "reivindicar el derecho a la protesta y denunciar la represión y violencia policial vivida".

Asimismo, han anunciado que abrirán una caja de resistencia compartida para apoyar a los cinco detenidos y mostrar su solidaridad. "No dejaremos a ninguna compañera sola", han expresado en redes sociales.

Los detenidos están acusados de lanzar vallas, adoquines y artefactos pirotécnicos a los policías de las Unidades de Intervención Policial que custodiaban el Palau de Les Arts con el fin de intentar impedir el acceso al recinto, en cuyo interior se estaba celebrando un congreso de inversión inmobiliaria.

Los incidentes se produjeron al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda, cuando al llegar al Palau de Les Arts varias personas rompieron el cordón policial tras lanzar vallas y piedras a los agentes, que respondieron con el lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo y cargaron contra algunos manifestantes.

Nueve agentes resultaron heridos en los altercados y se detuvo a cinco personas.