La lluvia ayuda a dar por estabilizado el incendio forestal en Tuéjar (Valencia) tras quemar 835 hectáreas

El incendio forestal de Tuéjar se ha dado por estabilizado minutos antes de las 20:00 de este miércoles gracias al cambio en las condiciones meteorológicas en la zona.

Así lo ha avanzado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras mantener una reunión de seguimiento en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado.

Según una estimación provisional, el fuego ha quemado unas 835 hectáreas, en un perímetro de 20 kilómetros.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat finaliza así la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana y desescala a situación 1.

El titular de Emergencias ha señalado que se han cumplido las condiciones climatológicas que preveía tormentas en un periodo de tiempo "muy corto".

"Eso da unas garantías de que actualmente el incendio se pueda dar por estabilizado y, por tanto, se ha bajado también a la situación 1 de emergencias y se van a redimensionar todos los medios de los dispositivos que están interviniendo en la extinción de la emergencia", ha explicado.

Al pasar a la situación 1 de emergencias, ha dicho, se desmoviliza la Unidad Militar de Emergencias (UME), "pero siempre hay una colaboración clara y una coordinación entre el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la UME, dispuesta a que si fuera necesario reclamar algún servicio, estarían dispuestos".

Asimismo, se mantienen unidades de Bomberos Forestales, así como de los Consorcios Provinciales "para estar atentos por si esta noche pudiera ocurrir algo".

"Las situaciones meteorológicas son muy favorables. No se ha producido ese viento tan intenso y errático que podía producirse, que tampoco se produjo al mediodía, con lo cual es positivo para declararlo estabilizado", ha zanjado.

El conseller ha celebrado la "buena noticia" y ha informado de que las personas evacuadas serán reubicadas en sus domicilios "cuando sea posible", si bien ha recalcado que, "en principio, la idea es que ya todos pasen esta noche en casa porque la evolución ha sido muy favorable".

Origen del incendio

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, descartan que factores naturales hayan provocado el incendio forestal de Tuéjar.

"Podríamos afirmar que sí es el factor humano", ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a preguntas de los periodistas.

Valderrama también ha subrayado que "todo apunta a que ha sido un incendio intencionado o que haya habido una negligencia humana".

En X, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido a todos los efectivos y servicios de emergencias "su incansable trabajo en la zona". "Seguimos muy pendientes de la evolución del incendio", ha dicho.

También en X, la delegada del Gobierno ha aseverado que el Gobierno de España "seguirá colaborando desde la lealtad y la coordinación institucional".

Sobre el episodio de lluvias y tormentas que está sufriendo la Comunitat Valenciana durante esta jornada, Valderrama ha comentado que se ha diseñado "un dispositivo especial de Bomberos Forestales en la zona cero de la dana por si es necesario prestar un servicio en la zona" y ha recordado a los ciudadanos que hay que seguir "en todo momento" las recomendaciones de los canales oficiales.