Detenida una mujer por matar a puñaladas a un hombre de 51 años en su vivienda de Requena (Valencia)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer de 47 años como presunta autora del crimen con arma blanca de un hombre de 51 años en Requena (Valencia).

Según han confirmado fuentes del instituto armado y ha avanzado À Punt Ràdio, la mujer ha ingresado en prisión preventiva por orden del juzgado de guardia.



Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando la mujer atacó a la víctima en su vivienda, con la que no mantenía ninguna relación sentimental, según la Guardia Civil.

La radio autonómica À Punt apunta que el homicidio podría estar relacionado con un posible caso de extorsión por favores sexuales.



El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha confirmado que la detenida pasó a disposición judicial este lunes, día 14 de septiembre.



La magistrada titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, que estaba ese lunes en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunta autora de un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación.