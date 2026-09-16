El incendio de Tuéjar arrasa ya 880 hectáreas mientras el viento condiciona las tareas de extinción

Las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Tuéjar (Valencia) siguen durante la mañana de este miércoles con once medios aéreos (nueve de la Generalitat y dos del Gobierno) y la UME, así como numerosas dotaciones terrestres.

La previsión de tormentas y vientos erráticos de entre 50 y 80 kilómetros por hora podría condicionar los trabajos de un fuego que ya ha calcinado 880 hectáreas de monte.



El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la ciudadanía "máxima prevención y autoprotección" ante la previsión de lluvias, que pueden dejar acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en dos o tres horas.

Así lo ha explicado tras presidir una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Tuéjar.



En referencia al incendio, el conseller ha detallado que durante la noche se ha incrementado la superficie calcinada de 690 a 880 hectáreas.



"Una superficie mayor de la esperada debido a la dificultad de acceso a algunas zonas", según ha informado el director del PMA, Jorge Gil, que ha advertido del aumento de intensidad del viento y de su dirección variable a partir de las cinco de la tarde.



En estos momentos, la prioridad en los trabajos de extinción es que el fuego no alcance la otra orilla del pantano de Benagéber.

"Ayer verde, hoy negro"

El alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, se ha mostrado preocupado ante el avance de un fuego que se inició poco después de las 15:30 del martes y ha lamentado: "Ayer te asomabas a la ventana y estaba verde, hoy está negro".

El incendio afecta a una zona reserva de la biosfera, la del Alto Turia, una zona de pino carrasco en la que todavía hay llama y algunos focos dispersos, ha apuntado a Efe el alcalde desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) donde se gestiona la extinción.



En los últimos años la zona afectada no ha registrado ningún incendio, únicamente algún conato, ha recordado el alcalde, que ha señalado que la vegetación está seca por la ausencia de lluvia durante el verano y el terreno es agreste, con "mucha carga de combustible".



Por eso, ha reclamado "dinero y voluntad política" para destinar fondos "a las cosas que hacen falta" y no "a otro tipo de actuaciones". "Invertir en infraestructuras, en personal, sacar madera del monte", ha exigido.

Extinción

A lo largo de la mañana se incorporarán a los trabajos de extinción nueve unidades terrestres, dos helitransportadas y cinco autobombas de los bomberos forestales de la Generalitat; tres dotaciones y cinco brigadas del Consorcio de Bomberos de Valencia; otras dos dotaciones de Castellón y otras dos de Alicante, además de dos dotaciones de los Bomberos de València y dos más de Castellón.

Asimismo, nueve medios aéreos de la Generalitat y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), una sección de la UME con cinco autobombas y cuatro brigadas de incendios forestales del Ministerio.

Dos bomberos forestales resultaron heridos leves al volcar la autobomba en la que trabajaban.

Además, el incendio ha obligado a desalojar a unas 25 personas en el camping de Tuéjar, en la aldea de Fuente Cabera y en la colonia de Benagéber; algunas han sido realojadas en los municipios de Tuéjar y Benagéber, mientras que otras han podido descansar en otros domicilios.