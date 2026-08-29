La lucha contra el incendio de El Saler (Valencia) continúa: los bomberos frenan los rebrotes y el perímetro está consolidado

Un helicóptero en el incendio de El Saler en Valencia este viernes EFE/Manuel Bruque

Las labores de extinción del incendio de El Saler en Valencia continúan este sábado, tras una noche en la que los efectivos han conseguido frenar los rebrotes y consolidar el perímetro.

Tras declararlo como estabilizado en la tarde del viernes tras arrasar 37 hectáreas, los vecinos desalojados pudieron regresar a sus hogares y la investigación sigue centrada en esclarecer el origen, que apunta a intencionado.

El fuego obligó a declarar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 y residentes en los campings de la zona.

Con la estabilización, se ha desescalado a situación 1, desmovilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con el regreso de los vecinos a sus casas.

Ahora los trabajos se centraron en evitar rebrotes y consolidar el perímetro, según fuentes municipales.

Durante toda la noche permanecieron trabajando dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, reforzadas con unidades Bomberos Forestales de la Generalitat, y brigadas de refuerzo de incendios forestales, así como un coordinador forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Con el apoyo de la unidad de drones de Bomberos Valencia, los efectivos terrestres han podido localizar y actuar sobre los rebrotes que se han producido en el interior del perímetro para su control y enfriamiento.

De cara a la jornada de este sábado, se ha establecido un refuerzo extraordinario de los efectivos de Bomberos Valencia con un sargento, un cabo y ocho bomberos.

Los trabajos durante la mañana van a seguir centrados en la vigilancia del perímetro, la localización y extinción de posibles rebrotes y el enfriamiento de la zona afectada.

Se mantiene el corte de las carreteras 401 y CV-500. Por tanto, solo vecinos de la pedanía y residentes del camping podrán llegar por la CV-500 hasta la pedanía de El Saler.

El resto de vecinos de los apartamentos de la zona, del Perellonet y El Palmar, tendrán que realizar el acceso exclusivamente desde Sueca.