Emergencias espera controlar el incendio de la Vall d'Uixó este martes mientras el Seprona estudia si fue intencionado

Una mujer pasea con sus perros en La Vilavella, la zona mas afectada por el incendio de la Vall d'Uixó. Efe / Manuel Bruque

El operativo que trabaja en las tareas de extinción del incendio que ha afectado al entorno de la Serra d'Espadà, en la provincia de Castellón, espera que entre este lunes y el martes pueda darse por controlado.

El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) a la base forestal de Eslida, ha explicado que esperan "tenerlo controlado en el plazo más breve posible, que puede ser hoy o mañana", según les han informado los servicios de emergencias.

El responsable de la Generalitat, que ha presidido este lunes la reunión de coordinación del Dispositivo Preventivo del Eclipse, ha aprovechado para agradecer "el trabajo magnífico realizado por todos los servicios de emergencia en el incendio de la Sierra de Espadán, que se declaró en la Vall d'Uixó, y también la colaboración de toda la ciudadanía y la coordinación de todas las administraciones".

Según detalla el Centro de Coordinación de Emergencias, desde primera hora de este lunes se encuentran trabajando en las labores de extinción del incendio tres unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat, dos Brigadas rurales de actuaciones forestales del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón y dos Brigadas forestales del Consorcio de Valencia.

Incendio "intencionado"

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que las investigaciones que está llevando a cabo el Seprona de la Guardia Civil para esclarecer las causas del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) apuntan que podrían ser intencionadas.

La delegada ha hecho estas declaraciones tras la reunión de coordinación de seguridad con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, preguntada por la investigación sobre el fuego que se inició el 25 de julio y que se dio por estabilizado el 31 de agosto tras calcinar 9.568 hectáreas.



Bernabé ha dicho que el Seprona tiene ubicados "dos focos de inicio del fuego en un espacio cercano" y ha añadido que siguen abiertas las líneas de investigación propias "de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas".

Daños

El incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó (Castellón) puede haber causado unos daños en el sector agrario que se sitúan entre 35 y 40 millones de euros, según una primera valoración de urgencia elaborada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

La superficie afectada por las llamas en el ámbito agrario supera las 2.000 hectáreas, tanto en las zonas próximas a los bosques calcinados como a lo largo de numerosos barrancos que actuaron como 'serpientes de fuego', explica la organización agraria.

Por capítulos, la valoración de AVA-Asaja cifra en 18 millones las pérdidas del arbolado y la reposición de las plantaciones, así como el lucro cesante durante los años necesarios para recuperar la producción previa al incendio.

Los cultivos más damnificados, señala, son los cítricos, olivos, almendros, algarrobos y aguacates, así como huertos familiares, mientras los daños estimados en producción actual y de futuras campañas se elevan a diez millones de euros.

Los siniestros en infraestructuras (invernaderos de flores, plantas ornamentales y hortalizas, casetas de aperos, balsas y conducciones de riego, vallados, etc.) se cuantifican en nueve millones.

Por su parte, la ganadería y la apicultura pueden sufrir unos perjuicios de tres millones, así como problemas por estrés de los animales, pérdida de pastos e impacto negativo en la biodiversidad.

El incendio también ha provocado daños en viviendas, vehículos, maquinaria y empleo a agricultores y ganaderos de la zona afectada.

Además, AVA señala que, en plena ola de calor, "los productores no han podido acudir a los huertos del alrededor a efectuar las tareas que resultan pertinentes para el correcto desarrollo de los cultivos, como regar o realizar los tratamientos fitosanitarios contra plagas".

La entidad agraria valora las medidas del Gobierno en materia laboral y social (Real Decreto-ley 20/2026) y las ayudas aprobadas por la Generalitat (Decreto 114/2026, por valor de 67 millones).

Al respecto, pide al ejecutivo central que complete estas últimas prestaciones con ayudas estatales al sector agrario afectado por los incendios.

A su juicio, "aunque estas ayudas son insuficientes, son una muestra de la voluntad del Consell por querer respaldar a ciudadanos, agricultores y ganaderos en la reconstrucción".

Además, recuerda que los productores que tengan el seguro agrario contratado tienen derecho a complementar estas ayudas con las indemnizaciones correspondientes que perita Agroseguro en las próximas semanas.

Paralelamente, AVA-Asaja reitera a las administraciones que cambien sus políticas agrarias y de prevención de incendios forestales y hace hincapié en la supresión de normativas de la PAC que fomentan el exceso de material combustible, restricciones al acceso de ganado a los montes y otras trabas administrativas.

También pide una gestión forestal activa con suficiente presupuesto que reduzca la vegetación a través de medios mecánicos de ganadería extensiva de pastoreo y medidas de apoyo para garantizar "una rentabilidad digna y duradera de las explotaciones agrarias que contribuya a fijar la población rural y frenar el fuego".

Por otro lado, demanda a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que acometa una gestión de limpieza de los cauces de su competencia, con el objeto de evitar que actúen "de propagadores de las llamas esparciéndolas a los campos colindantes".

"Los barrancos abandonados por la administración, llenos de maleza y cañas, ya agravaron las consecuencias de la dana a niveles catastróficos y ahora expandieron el incendio a campos alejados de los montes. ¿A qué espera la CHJ y el Gobierno para rectificar?", se pregunta el presidente de la entidad, Cristóbal Aguado.