Muere una niña de 13 años en un accidente entre un camión y una autocaravana en la AP-7 a la altura de Benicàssim (Castellón)

Vista del estado de la A-7 en Moncada (Valencia). Efe / Kai Försterling

Accidente mortal en la AP-7 a la altura de Benicàssim (Castellón). Un choque entre un camión y una autocaravana habría provocado el fallecimiento de una niña de 13 años.

El accidente de tráfico ha ocurrido poco antes del mediodía de este sábado, en el kilómetro 420 de la autopista, y ha causado retenciones de seis kilómetros en sentido Barcelona, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han trasladado que el aviso se ha recibido a las 12:15.

Hasta el lugar se han movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Enfermería.

En la autocaravana viajaban una mujer de 48 años y una menor de 15, que han sido trasladadas al Hospital General de Castellón por politraumatismos; y otra menor, de 13 años, que ha fallecido.

El cuarto ocupante de la autocaravana, un hombre, ha resultado ileso y no ha precisado asistencia sanitaria.

El otro vehículo implicado en el choque, un camión, lo conducía un varón que tampoco ha sufrido heridas y no ha requerido atención médica.