A prisión un hombre que dejó en coma a otro varón de 46 años tras una brutal paliza en Valencia sin motivo

La Policía Local de Valencia detuvo este viernes a un hombre acusado de propinar una violenta paliza a otro varón de 46 años en el barrio de Sant Marcel·lí.

El arrestado, con antecedentes por hechos similares, pasó a disposición judicial este domingo por la tarde. El juzgado decretó su ingreso en prisión provisional por tentativa de homicidio, según ha confirmado la Policía a EL ESPAÑOL.

La víctima permanece ingresada en coma en estado crítico y con pronóstico muy grave en la UCI del hospital La Fe de Valencia.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas del viernes en la calle Ingeniero José Sirera.

Según avanzó Levante-EMV, el herido acababa de visitar a su madre cuando se encontró con su presunto agresor, quien se ensañó con él en reiteradas ocasiones sin motivo alguno.

No hay constancia de que existiera una relación previa entre ambos ni de que se hubiera producido una discusión anterior.

En un vídeo difundido en redes sociales se observa que el afectado portaba el brazo escayolado cuando el detenido le empieza a dar golpes en la cabeza y a propinarle patadas de forma violenta, hasta dejarlo tendido en el suelo.

El acusado, de 26 años, e identificado como Said L., de origen argelino, iba indocumentado y se encuentra en situación irregular. Pernoctaba en una chabola próxima a la Cruz Cubierta de Valencia.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.