El incendio forestal en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta su tercer día activo tras 7.200 hectáreas quemadas

El incendio forestal que comenzó sobre las 11:00 del sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este lunes su tercer día activo.

El objetivo se centra en contener su avance -el domingo se extendió seis kilómetros- y poder estabilizar lo antes posible un fuego que ya no está fuera de la capacidad de extinción.

Una treintena de medios aéreos se han incorporado este lunes a las labores de extinción de un fuego que ya arrasa 7.200 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros, según ha confirmado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a partir de los datos de los vuelos de drones durante la noche en la zona.

En concreto, se han trasladado hasta la zona 17 medios aéreos de la Generalitat, diez del Ministerio y tres llegados de Aragón, Baleares y Cataluña.

En la urbanización Monserrat de Betxí y en el Montí trabajan por el momento los medios terrestres. Más de 400 profesionales permanecen desplegados para intentar sofocar el fuego.

Valderrama ha señalado a À Punt que durante esta noche ha habido una humedad relativa del 70 %, si bien se ha producido un rebrote en la zona de Eslida, donde se centran esta mañana los medios aéreos porque hay "riesgo importante de propagación".

El conseller ha asegurado que se ha logrado contener "la propagación previsible" que podía tener un incendio de estas características.

Al respecto, ha explicado que el número de personas evacuadas que han sido realojadas en los espacios habilitados se ha reducido de 700 a 500, debido a que 200 se han ido con familiares.

Valderrama ha explicado que las condiciones meteorológicas que se esperan esta jornada son muy similares a las de ayer, con vientos del sureste y rachas que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora.

Por la noche se prevé de nuevo una humedad de un 70 %, que favorecerá los trabajos de extinción.

El conseller ha indicado que espera que el humo deje trabajar y se puedan atacar los rebrotes que puedan producirse.

El titular de Emergencias ha resaltado que en este incendio se han utilizado por primera vez en la Comunitat Valenciana los Es-Alert para avisar a la población de si debía confinarse, evacuar o adoptar medidas, de los que se han emitido más de 14 desde el inicio del fuego.

El incendio ha obligado a evacuar a 16.000 personas de 18 localidades y a confinar a 64.000 personas de tres municipios castellonenses: La Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

Por otro lado, según ha informado la Autoridad Portuaria de Valencia, se ha cerrado al tráfico marítimo el puerto de Sagunto (Valencia) para facilitar los trabajos de los medios aéreos que trabajan en las labores de extinción del incendio forestal.

Satélite

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que las imágenes del satélite Fire Temperature, que detecta focos de calor, muestran en la mañana de este lunes "una señal aún intensa, si bien menos extensa", del incendio entre la Serra d'Espadà, Artana, Eslida, Onda y Tales.

Se observa una gran cantidad de humo sobre el sur de Castellón y el norte de Valencia, aunque se aprecia humo disperso en gran parte de la Comunitat Valenciana y del Mediterráneo occidental procedente del fuego de la Vall d'Uixó y de otros incendios de España y Francia.

Durante toda la madrugada han soplado vientos de ladera descendentes flojos desde la cima de las sierras hasta el fondo de valle y brisas de tierra del noroeste también débiles, con rachas de 10 km/h. El viento irá girando a brisa de mar del sureste a media mañana.

La temperatura en la zona del incendio forestal ha bajado hasta 20 °C a primera hora de la mañana en zonas bajas y alrededor de 18 en zonas de sierra.

A lo largo de la mañana irá ascendiendo hasta llegar a 28-30 °C a mediodía.

"Rápida colaboración"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido a los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, Illes Balears, Marga Prohens, y Cataluña, Salvador Illa, "la rápida colaboración y el envío de efectivos para reforzar el dispositivo de extinción" del incendio de La Vall d'Uixó.

Quiero agradecer al presidente de Aragón, @Jorge_Azcon, a la presidenta de las Illes Balears, @MargaProhens, y al president de la Generalitat de Catalunya, @salvadorilla, la rápida colaboración y el envío de efectivos para reforzar el dispositivo de extinción del #IFLaVallDUixó.… pic.twitter.com/KIFPPRChnX — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) July 27, 2026

"Un gesto de solidaridad y cooperación entre comunidades autónomas, mientras sus servicios de emergencias permanecen también plenamente movilizados frente al riesgo de incendios forestales", ha afirmado en un mensaje publicado este lunes en su perfil oficial de la red social X.



El president ha mostrado su reconocimiento a todos los efectivos desplazados por su profesionalidad, compromiso y entrega.