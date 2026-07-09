La Policía Nacional investiga la violación de una menor trans de 17 años en Valencia tras intoxicarla con droga alfa

La Policía Nacional investiga la violación en Valencia de una menor trans de 17 años después de ser intoxicada con droga Alfa, por el que un hombre ha sido detenido como presunto autor de la agresión sexual, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de este cuerpo policial.

Al parecer, la agresión sexual se cometió después de que la joven fuera intoxicada con la sustancia conocida como 'Flakka', que tiene efectos estimulantes.

La Unidad de familia y atención a la mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Valencia se ha hecho cargo de la investigación, ocurrido después de que la víctima y su presunto agresor tuvieran un contacto previo.

Tras un reconocimiento fotográfico la joven reconoció al autor, que fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición judicial un día después, han indicado a este diario las fuentes policiales.

La información, avanzada por el diario Levante-EMV, indica que, según relató la joven, conoció al agresor la Noche de San Juan en la playa, con el que empezó a intimar.

Al confesar ella que era trans y que aún no había completado la transición de sexo, por tanto, conservaba los órganos sexuales masculinos, la rechazó bruscamente.

Horas después, sobre las dos de la tarde del 25 de junio, y después de haber hecho comentarios alusivos a su estado depresivo en su perfil de Instagram, el ahora detenido le pidió que le siguiera en la aplicación.

Terminaron entablando una conversación en la que el hombre se prestó a darle apoyo emocional y le indicó una dirección a la que acudir.

La adolescente accedió. Una vez en el piso, en el que había otro hombre, su anfitrión le ofreció una bebida.

Poco después, según indica el diario, empezó a sudar, tener palpitaciones, notar el corazón desbocado y sentirse mareada, con dificultad para respirar y a perder la noción de la realidad.



El desconocido la llevó a la habitación, donde despertó con los mismos síntomas y completamente desnuda.

Tras llamar a un amigo para pedir ayuda fue al hospital con su madre, donde tras tomarle una muestra de orina dio positivo a la droga flakka.