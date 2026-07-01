Mauri, hermano de Antonio Anglés, se enfrenta a 27 años de cárcel por torturar a un hombre: "Me pegaban cadenazos"

"Cada vez que les decía que no tenía dinero me pegaban 10 o 15 cadenazos. No había sentido tanto dolor en mi vida". Es el relato del hombre que fue secuestrado y sufrió torturas presuntamente a manos de varias personas; entre ellas uno de los hermanos del fugitivo Antonio Anglés, Mauricio Anglés, más conocido como 'Mauri'.

El denunciante ha contado ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia este miércoles el infierno que padeció en noviembre de 2021: "Me pegaron durante dos horas, me cortaron un trozo de dedo y con las mismas tenazas la oreja, me amenazaban con secuestrar a mi mujer y a mi hijo y me quemaron la espalda con unas brasas".

"Otro sacó una navaja y me pegó un cuchillazo de la rabia que tenía", ha agregado. Todo ello mientras, al parecer, los acusados le pedían dinero, "de 100 a 150.000 euros", además de dejarle "semiinconsciente".

Mauri, que adoptó la nueva identidad Joaquín Martins Monroig, figura entre los seis hombres acusados de secuestro y agresión, por unos hechos por los que la Fiscalía pide 27 años de cárcel.

El Ministerio Fiscal les considera autores de un delito de secuestro con la agravante de alevosía; y los delitos de lesiones, amenazas, robo con violencia, daños y pertenencia a grupo criminal, para los que aprecia la circunstancia agravante de ejecutar el hecho mediante disfraz.

A la salida de la vista, el hermano de Antonio Anglés ha señalado ante los medios de comunicación que la primera jornada del juicio había ido "bien", que es "inocente" y se siente "muy tranquilo".

"Todo va perfecto, como tenía que pasar todo. Si uno es inocente y está en otro sitio, hay cámaras, testigos, y uno está tranquilo", ha indicado.

Secuestro

El secuestro tuvo lugar el 29 de noviembre de 2021 pero el plan se urdió unos días antes, con el seguimiento de la víctima mediante una baliza que permitió localizarlo.

Según se desprende de la calificación fiscal, se robaron y cambiaron matrículas de unas furgonetas para ejecutar el plan.

La víctima ha narrado que mientras se dirigía a su chalet de Montserrat (Valencia), en un camino de naranjos, se vio abordado por dos furgonetas que le taponaron el paso, "sin opción de salir".

Mauri, el hermano de Antonio Anglés, a su llegada a los Juzgados de Valencia. Europa Press / Rober Solsona

En ese momento, salieron varias personas de los vehículos corriendo hacia él, ataviados con pasamontañas y ropa oscura, y le aseguraron que eran la Guardia Civil.

"Me asusté. Estaba cerrado el coche. Un tipo más corpulento, que no sé si llevaba una llave inglesa en la mano, rompió el cristal. Bajaron más personas de las furgonetas y me sacaron a golpes", ha detallado.

"Yo chillaba hasta que me empezaron a dar golpes. La sangre me caía por la cabeza y no veía. Me cogí a una valla y me tiraron al suelo. Llegó otro chico, me hizo la técnica del 'mataleón' y me quedé aturdido. Después me metieron como pudieron en la furgoneta blanca", ha descrito.

Esposado, lo trasladaron en el vehículo durante unos 20 o 25 minutos hasta una especie de cuadra o nave en Catarroja -ha narrado-, en compañía en la parte de atrás de dos personas más.

"Intenté escaparme, pegué una patada a la puerta, se abrió y un chico la cerró y se me cayó una de las zapatillas y el calcetín", ha indicado, para añadir: "Allí había alguien esperando. Oí unos cerrojos, 'clac-clac', me metieron dentro y empezó la tortura".

Varias personas empezaron a pedirle dinero y le amenazaron con matarle o secuestrar a su mujer y su hijo.

"Me decían: 'te vamos a matar'. Y me pedían 100.000, 150.000 euros... al final fueron 10.000 o 20.000 euros, lo que tuviera, me pedían", ha señalado.

Recuerda que le desnudaron, le hicieron "un montón de daño" y, en pelotas y esposado, le tiraban agua y le pegaban 10 o 15 cadenazos cada vez que les decía que no tenía dinero".

En un momento determinado, también cogieron unas brasas que había en el lugar y le quemaron la espalda.

Él les comentó que solo tenía unos 1.000 o 2.000 euros en casa pero el resto estaba en el banco.

"Medio en coma"

Horas después, al ver que no podrían obtener más dinero, los seis acusados se quedaron con la riñonera de la víctima, en la que llevaba llaves, el teléfono móvil, documentación y dinero en efectivo, y lo abandonaron, desnudo y con las manos atadas a la espalda, en una carretera de Paiporta (Valencia).

Después se deshicieron de los vehículos que habían usado para el secuestro.

El denunciante ha contado ante el tribunal que le rociaron con un extintor y le dejaron tirado. "Estaba medio en coma. Iba arrastrándome", ha apuntado.

Tras huir sus secuestradores, pidió socorro a los coches que pasaban por allí hasta que un motorista -agente de la Policía- paró y avisó a sus familiares, mujer y padres.

"Gracias a Dios, me ayudó", ha dicho. Tardó en sanar 17 días las lesiones sufridas.

Según ha confirmado, días después del secuestro varios testigos fueron amenazados. Algunos de ellos no han acudido a la sede judicial por temor a represalias.

El hombre, que ha declarado detrás de un paraban, ha dicho que conocía al hermano de Anglés de Catarroja por haber salido de fiesta con él en alguna ocasión, pero ha incidido en que no mantenían amistad desde hacía 20 años.

Al inicio de la sesión, un séptimo acusado, que se enfrenta a un año de prisión, ha reconocido que fue receptor de uno de los vehículos utilizados durante el traslado de la víctima de un lugar a otro y que se arrepiente, pero ha negado conocer su titularidad o procedencia.

Terrenos

Al parecer, semanas antes de los hechos, la presunta víctima habló con Mauri sobre unos terrenos -Joaquín Martins, aclara, sobre la nueva identidad del hermano de Antonio Anglés-.

El propio Mauri ha confirmado a la salida de la vista oral que contactó con el denunciante, pero que este encuentro sucedió tres años antes, y no en las tres semanas previas como se ha dicho ante la sala.

El hombre ha declarado que un amigo suyo, con el que juega al pádel junto a Mauri y su hermano, le llamó para que le ayudase a cambiar el nombre de las parcelas que tenían con la novia actual de su hermano, Joana -cuñada de Anglés-.

El hermano, añade, estaba entonces cumpliendo condena y no quería que arreglase los papeles su novia.

Entonces, el denunciante se citó con Mauri en Albal (Valencia). "'¿Cómo estás?, cuánto tiempo'", afirma que le dijo. El hermano de Anglés le respondió que iba a hacerle un favor porque la novia de su hermano no le caía bien.

Según ha contado la víctima, se vieron dos veces. Mientras hablaban de los terrenos y de que su cuñada le caía mal, Mauri le pidió que le dejara entre 5.000 y 10.000 euros. "Ahí me cambió la cara", asegura.