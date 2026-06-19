Detenidos dos menores de 13 y 14 años por entrar armados con un machete y un bate a un instituto de Foios y herir a otra
Los dos niños, residentes en la localidad valenciana vecina de Albalat del Sorells, le han provocado lesiones leves en el cuello a otra menor.
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La Guardia Civil y la Policía Local de Foios (Valencia) han detenido este viernes a dos menores, de 13 y 14 años respectivamente, por entrar armados con un machete de 40 centímetros y un bate de béisbol al IES Escultor Badia del municipio.
Los dos niños, residentes en la localidad valenciana vecina de Albalat del Sorells, han agredido a otra niña de 13 años y le han provocado lesiones leves en el cuello, según informan fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL.
El mayor de ellos permanece detenido, mientras que el otro, de 13, ha sido puesto a disposición de sus padres por ser inimputable.
El alcalde del municipio, Sergio Ruiz, ha informado a Efe de que el centro ha emitido un comunicado a las familias en el que informaba de un incidente que ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que la situación ya estaba controlada.
"Al parecer, se trata de un incidente entre menores de unos 13 o 14 años, una agresión o intento de agresión", ha precisado el alcalde, quien tampoco disponía de más información sobre este suceso.