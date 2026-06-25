Un jurado de 12 expertos elegirá el diseño del parque inundable de la zona dana: la Generalitat ultima el concurso de ideas

Un jurado de 12 expertos será el encargado de elegir el diseño del futuro parque inundable de la zona dana. Así lo ha anunciado el comisionado para la Recuperación del Gobierno valenciano, Raúl Mérida, en la jornada 'Parques metropolitanos: Regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas' organizada por la Generalitat Valenciana.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la Conselleria que dirige Vicente Martínez Mus ultima los pliegos del concurso internacional de ideas para de este proyecto, anunciado el pasado verano como una infraestructura para hacer frente a episodios semejantes a la dana del 29 de octubre de 2024 que se cobró 230 víctimas mortales.

El proyecto se desarrollará en dos fases: en la primera, el grupo de expertos seleccionará cinco diseños finalistas, mientras que en la segunda elegirá la propuesta ganadora.

El concurso, según ha explicado Mérida, deberá contemplar, por una parte la delimitación, sectorización y caracterización de los sectores que conforman los parques y, por otra parte, los criterios de armonización del conjunto en términos paisajísticos, territoriales, ambientales y funcionales.

Una vez se publique en la Plataforma de Contratación del Estado establecerá un plazo de diez semanas para la presentación de ofertas y otro plazo de seis semanas para la segunda fase. La intención, según fuentes del departamento, es que pudiera licitarse como tarde en el mes de septiembre.

En paralelo a la convocatoria del concurso se convocará también la redacción de los proyectos de reconstrucción de dos tramos del parque. El eje Valencia-Quart de Poblet, que supone la continuación del parque de Cabecera, y el eje Paiporta-Alfafar, que discurre a lo largo de una de las mayores conurbaciones.

Raúl Mérida ha señalado que la Generalitat va a desarrollar la infraestructura verde y azul "más importante de Europa". No en vano, el proyecto, conformado por dos corredores verdes a lo largo de las riberas del antiguo cauce del Turia y del barranco del Poyo, cuenta con una extensión de 1.500 hectáreas.

En su conjunto la obra tendrá 73 kilómetros de largo y tiene como objetivo actuar como zona de laminación ante futuras riadas, lo que para el Gobierno autonómico situará a Valencia a la vanguardia entre las estrategias de regeneración territorial.

Mérida ha explicado que el parque es una herramienta estratégica para la gestión del territorio que nace con un triple objetivo; ayudar a mitigar los efectos de futuras riadas, reducir el riesgo al cual están expuestos los municipios y ofrecer un apoyo complementario las obras que debe acometer la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El proyecto cuenta con la colaboración de la Universitat Politècnica de València y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). "Consideramos que una de las respuestas para atajar los efectos devastadores de los fenómenos meteorológicos extremos son los proyectos basados en la naturaleza", ha explicado el comisionado.

"Las infraestructuras verde y azul surgen como aliadas de los territorios y las ciudades integrando sistemas de gestión del agua con elementos vegetales naturales para crear paisajes urbanos resilientes", ha agregado.

Mérida ha puesto en valor que la propia Agencia Europea del Medio Ambiente avale estas soluciones como "buenas", tanto para retener inundaciones como para reducir las temperaturas del aire y de la superficie.

"Tras la dana no solo hemos reconstruido, hemos aplicado el talento con el que contamos para que las infraestructuras vuelvan más resilientes y preparadas para soportar fenómenos extremos", ha señalado.

A la jornada, que ha tenido lugar en el MUVIM, ha asistido la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo; la directora general de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, Isabel Peyró, y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente.

También el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina, y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari. Asimismo, ha participado en el encuentro el coordinador del Sistema de Parques Metropolitanos, Vicente Dómine.

En las jornadas han participado técnicos y especialistas de ámbito internacional. Entre otros, la que fuera responsable del Convenio Europeo del Paisaje, Maguelonne Déjeant-Pons, el delegado del Sindicato Mixto de la Cuenca del Agly, Antoine Grajon, el miembro de la Agencia de Protección de Inundaciones de Sajonia Anhalt, Sven Schulz.

Junto a ellos, el delegado del ayuntamiento de Bad Neunahr, Maximilian Kranish, o el representante de West 8 Rotterdam, Daniel Vasini.

Por otra parte, ha estado presente el delegado de la Agencia de Gestión del Agua de Munich, responsable del Plan ISAR, uno de los primeros ejemplos de integración de un río en una gran metrópoli de las últimas décadas.

En la jornada ha intervenido Arantxa Muñoz, arquitecta y paisajista autora del parque de Cabecera en el parque metropolitano del Turia, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia como Juan Marco y Eduardo Rojas, así como el representante de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, José María Ezquiaga.

La organización del encuentro es fruto de la colaboración del Comisionado para la Recuperación y los colegios profesionales de Arquitectos, Ingenieros de Caminos e Ingenieros Agrónomos. Han participado además responsables de la Asociación de Paisajistas, de Arboricultura y del Colegio de Ambientalistas de la Comunitat Valenciana.