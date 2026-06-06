El Gobierno valenciano e Iberdrola soterrarán cinco kilómetros de líneas eléctricas que discurren por l'Albufera

La Generalitat Valenciana e Iberdrola soterrarán más de cinco kilómetros de líneas aéreas y 90 apoyos que discurren por l'Albufera, una vez finalizado gran parte del "esfuerzo histórico" realizado para la recuperación de este lago y de su entorno tras la dana de octubre de 2024.

El Gobierno valenciano informó que se han invertido más de 187 millones de euros para regenerar este paraje.

Así se destacó en la presentación del plan Albufera, que tuvo lugar este viernes tras el pleno del Consell celebrado en el parque natural con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, hicieron balance de las actuaciones que se han llevado a cabo en este espacio natural.

Camarero explicó que se ha realizado "un seguimiento de la calidad del agua a tiempo real y se han evaluado todos los suelos agrícolas"; y puso en valor la instalación de un sistema que monitoriza todo el ecosistema.

También recordó la inversión del Consell para mejorar el regadío de la Acequia Real del Júcar y reforzar las aportaciones y la calidad del agua que llega a l'Albufera.

Presentación del 'Plan Albufera'. EE

La consellera señaló que l’Albufera fue "una esponja" durante la dana, "que ayudó a laminar la avenida de agua y redujo la fuerza del caudal".

"Vamos a replicar este modelo con los parques inundables que trazarán 72 kilómetros de nuevos recorridos verdes y fluviales, ciclorrutas y zonas de disfrute al aire libre", dijo.

Por su parte, Martínez Mus indicó que l’Albufera es "una seña de identidad" y "un ejemplo único de cómo la actividad económica, especialmente el cultivo del arroz, puede integrarse en un ecosistema de altísimo valor ecológico y seguir generando riqueza sin renunciar a su preservación".

Proyecto Albufera

El proyecto Albufera de Iberdrola contempla la supresión de 5,5 kilómetros de líneas eléctricas aéreas en el entorno de El Saler y la Gola de Pujol, por lo que se van a retirar 90 apoyos en el entorno del Parque Natural.

Desde Iberdrola y desde la Generalitat destacaron este ejemplo de colaboración público-privada, ya que el Ejecutivo autonómico "está colaborando y agilizando la tramitación del plan", en el que Iberdrola va a invertir seis millones.

Presentación del 'Plan Albufera'. EE

El proyecto conllevará también la construcción de un nuevo carril ciclopeatonal sobre las infraestructuras soterradas y el desarrollo de cinco nuevas líneas subterráneas que mejorarán el suministro eléctrico de las pedanías del sur de Valencia.

La actuación permitirá mejorar el tráfico en la CV-500.

Declaración institucional

En el pleno del Consell celebrado en l’Albufera se aprobó una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada para reafirmar el compromiso con la protección del entorno y con un modelo de desarrollo sostenible.

Este soterramiento se enmarca en la estrategia para proteger el parque natural con la puesta en marcha de diferentes actuaciones, como la ampliación de la depuradora de Riba-roja para mejorar la calidad del agua del entorno de l’Albufera con una inversión de 23,6 millones; y la modernización de la Acequia Real del Júcar, con 25,7 millones.

En el marco del Plan de Acción de l'Albufera, la Generalitat ha invertido 100 millones para acometer acciones de retirada de residuos en los municipios ribereños con el objetivo de evitar y retirar residuos tras la dana.

Susana Camarero, en la presentación del 'Plan Albufera'. EE

A este monto hay que sumar, al menos, 15 millones extra que se invertirán en el futuro con el fin de acometer el proyecto y el dragado selectivo de parque.

Tras el acto, tuvo lugar la suelta de varias especies de ánades en el embarcadero de La Granja, un centro que en el último año ha acogido y cuidado más de 9.300 aves, tortugas y pequeños mamíferos que han sido reintroducidos en el entorno del parque natural.