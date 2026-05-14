La única presa de la Generalitat Valenciana implanta su plan de emergencias mientras las 18 del Estado siguen sin aplicarlo

La presa de Buseo ya está preparada para emergencias. La Generalitat Valenciana ha implementado un plan de emergencias en la infraestructura hidráulica un año antes del plazo máximo de ejecución de cuatro años que el MITECO fija para llevarlo a cabo.

Así lo ha afirmado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, este jueves ante los medios de comunicación, donde también ha detallado qué actuaciones se están llevando a cabo en la presa.

En cuanto a los planes de emergencia, tal y como ha detallado Barrachina, la presa de Buseo es la primera de toda la Comunitat Valenciana en contar con uno ya implementado, ya que el resto, competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), todavía no los tienen implantados.

"La semana pasada se implementó", ha explicado el conseller, quien también ha detallado las fases llevadas a cabo para su puesta en marcha. "Hay una parte material que son sistemas, alertas y actuaciones; y otra de ejecución, que son formaciones, simulacros y es la parte instructiva ante el plan", ha detallado Barrachina.

En total, en la Comunitat Valenciana hay 18 presas que son competencia del Estado y que no cuentan con un plan de emergencias implementado; información que ha dado a conocer el conseller y que ha confirmado EL ESPAÑOL con fuentes de la CHJ.

Además, cabe recordar que en el ámbito de actuación de la CHJ, de las 27 presas, 26 no tienen planes de emergencia implantados, ya que tan solo tiene la presa de Mora de Rubielos, en Teruel.

En concreto, en Buseo, su puesta en marcha supone el despliegue efectivo y operativo sobre el terreno de todos los elementos del sistema: seis sirenas de aviso a la población, un sistema de comunicaciones redundante con doble canal TETRA y GPRS/VSAT, un centro de control instalado en la propia presa y una sala móvil de gestión de emergencias.

Este sistema que ha implantado ahora la Generalitat "se pone en marcha cuando hay riesgo de rotura o grandes avenidas". Sin embargo, Barrachina es poco optimista con la puesta en marcha del plan en otras infraestructuras hídricas. "Creo que a este ritmo es probable que seamos los únicos que lo implementemos", ha lamentado.

Miguel Barrachina en la presentación de las actuaciones sobre Buseo. EE

De igual manera, ha urgido al Estado a aprobar y poner en marcha todas las actuaciones hídricas previstas en la autonomía, al tiempo que ha recordado que la Administración valenciana lo ha llevado a cabo en un plazo inferior al otorgado. Se aprobó en 2023 y se ha completado un año antes de 2027.

"Si hemos sido capaces de hacerlo en dos años y medio ellos tienen una capacidad mucho mayor", ha asegurado en referencia al Ejecutivo central. En este sentido ha llamado a "priorizar" las actuaciones en la autonomía para garantizar "la seguridad de los valencianos por climatología y orografía".

Aprobados, no implantados

En cuanto a las presas que son titularidad del Estado, desde la CHJ sostienen que todas ellas cuentan con planes de emergencia aprobados. Sin embargo, estos todavía no están implantados, lo que supone el proceso de adecuar la instalación con todos los sistemas pertinentes.

Para llevar a cabo esa próxima fase, el organismo de cuenca ha fijado diferentes comités de implantación, imprescindibles para la puesta en marcha de estos sistemas.

Según detallan, ya se han formado todos los comités y en los próximos meses esperan poder cerrar y establecer los sistemas y planes de emergencia para las infraestructuras.

Por el momento, Buseo es la única presa de la Comunitat Valenciana que ya cuenta con este sistema. De hecho, tras esa implantación y la previsión de las obras de mejora, Barrachina ha ofrecido al Ejecutivo asumir la gestión de la presa cuando las actuaciones finalicen.

Así lo propuso el propio conseller al presidente de la CHJ, Miguel Polo, en una reunión días después de la dana. Al respecto, considera que es "lógico" que el organismo de cuenca la gestione si ya cuenta con las otras 18 en la autonomía.

Tres fases

Las actuaciones de la Generalitat sobre la presa, en paralelo a la implantación de los sistemas de emergencia, se desarrollarán en tres fases diferenciadas y se estima que alcancen un valor estimado de 35 millones de euros, según el desglose de cifras que ha realizado el conseller.

En la primera fase, ya concluida, gracias a una inversión de 6,9 millones de euros, se han reparado los daños provocados por la dana sobre la presa.

Presa de Buseo tras la dana. Rober Solsona/Europa Press

En concreto, se han llevado a cabo actuaciones de relleno de la zona erosionada en la margen derecha, cimentación profunda con micropilotes, mejora del drenaje, reposición de los elementos de seguridad de la coronación y mejora de los caminos de acceso por ambos márgenes.

La segunda fase, dotada con 9,5 millones de euros, va a ser contratada de forma inmediata a través de un contrato de emergencias. Incluye la actuación estructural más relevante del conjunto: la ejecución de un anillo de refuerzo en el pie de presa, integrado en una losa de cimentación de hormigón.

Esta estructura, que contará con 10.000 m3 de hormigón, reforzará de forma significativa la estabilidad global de la estructura ante los esfuerzos hidráulicos y geotécnicos previsibles en escenarios hidrológicos extremos.

La tercera fase abordará la solución definitiva sobre la presa. El conseller ha destacado que, antes de definir esa actuación final, la Generalitat escuchará al Estado y a los ayuntamientos de los municipios situados aguas abajo, con el objetivo de alcanzar una solución que garantice la seguridad a largo plazo.