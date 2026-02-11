Víctimas de la dana recuperan su "tesoro" dañado por el lodo: "Hemos perdido vidas, pero no la memoria"

Visita a los laboratorios del proyecto 'Salvem les Fotos' de la Universitat de València. Europa Press / Jorge Gil

Una fotografía analógica de las que se conservan en los álbumes escondidos entre las estanterías de casa es, a veces, el mejor "tesoro". Catástrofes como la dana dejaron embarrados miles de recuerdos y se llevaron, en cuestión de horas, la memoria familiar de muchas vidas.

En apenas dos días tras la catastrófica dana del 29 de octubre, la Universitat de València (UV) lanzó una campaña de recogida de fotografías y álbumes familiares deteriorados. Y fue todo un éxito. Se recuperaron 10.000 fotografías las dos primeras semanas.

En los siguientes siete meses llegaron más de un millón y medio y el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acogió una primera exposición sobre estas imágenes: ANDANA. Lugares de memorias.

Un año y tres meses después, los presidentes de las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana han visitado varios laboratorios donde se lleva a cabo la labor de recuperación de las imágenes.

Como portavoces de muchas de las personas damnificadas, aseguran que salvar las fotos supone una auténtica "reconstrucción emocional" por "la dignidad, la memoria individual y colectiva y la recuperación de la salud mental" de los afectados.

"Hemos perdido vidas, pero no vamos a perder la memoria", han señalado.

En total, la iniciativa denominada Salvem les Fotos permitirá restaurar casi 2 millones y medio de fotografías y otro patrimonio bibliográfico, como cartas, de más de 1.500 familias de 50 municipios.

Para facilitar a las familias la tarea, la UV abrió inicialmente cinco laboratorios de campaña donde entregar sus fondos, situados en las zonas afectadas: ESART en Algemesí, Museo Comarcal de l'Horta Sud en Torrent, Espai Jove de Alfafar-Castell d'Alaquàs, y el Museo de Historia Natural de la Universitat de València, y el ya cerrado Casa de la Cultura Almazón en Utiel.

"Recuperar nuestras vidas"

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez; de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí; y el presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sud Valencia, Álex Carabal, han visitado los laboratorios de Torrent, Alaquàs y el Museo de Historia Natural, acompañados de la rectora de la UV, Mavi Mestre, y del presidente de la Mancomunitat Horta Sud, José Francisco Cabanes.

Según ha anunciado Mestre, que ha sido aplaudida por haber cerrado la universidad aquel 29 de octubre, "queda más del 50% del material por intervenir", lo que supone al menos un año más de trabajo.

Esta labor permitirá digitalizar 100.000 imágenes y crear un Archivo digital de memoria de la dana.

"Nunca podremos dejar de agradecer esta acción que demostró que sí que había información para tomar medidas valientes y salvar vidas", han señalado las responsables de las asociaciones.

Rosa Álvarez ha recalcado que este proyecto es "mucho más que recuperar fotografías": "Es recuperar una parte esencial de nuestras vidas, nuestros acontecimientos más entrañables, pero también los de nuestros pueblos y comarcas. Es un ejercicio de recuperación de memoria en mayúsculas".

"¿Quién no tiene en sus casas fotos de sus abuelos, de las bodas de sus padres, de su bautizo, o de sus primeros cumpleaños o de las fiestas pascueras?", se ha preguntado.

Desde la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí ha incidido en que se recupera "una parte emocional que el barro intentó llevarse en las fotografías" y que también es "una manera de resiliencia": "Son esos recuerdos que alimenta el alma".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sud Valencia, Álex Carabal, ha puesto el foco en la importancia que "esta joya" de proyecto supone para ayudar en la salud mental. "No sabéis el bien que nos habéis hecho, es un regalo", ha agradecido.

De igual modo, José Francisco Cabanes ha insistido en que este proyecto no solo es "una herramienta de recuperación emocional para las familias afectadas, sino que también permitirá preservar la memoria gráfica comarcal".

Comunidad universitaria

En el acto, la rectora Mavi Mestre ha defendido la decisión que tomó el Comité de Emergencias de la universidad de cerrar las instalaciones aunque le valiera "algunas críticas".

"Un día de clase se puede recuperar, pero las personas no, y doy gracias todos los días de la decisión que adoptamos", ha señalado Mestre, para añadir: "No perdamos nunca la memoria de lo que hemos vivido para que no se vuelva a repetir".

"Cuando se toman esas decisiones se piensa en las 60.000 personas que forman la comunidad universitaria y que se mueven en Valencia ciudad y también en el área metropolitana", ha valorado.

Mestre ha resaltado el liderazgo femenino de este proyecto, desde la parte institucional -con la vicerrectora de Cultura y Sociedad, Esther Alba; la directora de Patrimonio Cultural, María Luisa Vázquez de Ágredos; o del Museo, Anna García Forner- hasta las voluntarias o quienes se acercan a entregar los archivos.

Asimismo, ha recalcado que desde la UV, y con la colaboración de los ayuntamientos, se ayudó a los estudiantes para que no abandonaran sus estudios por la dana.

El proyecto, por el que han pasado 300 voluntarios, ha recibido 300.000 euros de fondos propios de la UV.

Recientemente el Ministerio de Cultura destinó 200.000 euros para la Fundación Horta Sud y 350.000 euros para el Museu de l'Horta Sud; mientras la Diputación de Valencia también aprobó una ayuda de 60.000 euros.