Una nueva depuradora 'oculta' y otra gran zona de laminación: así se perfila el parque inundable a su paso por Torrent

La Generalitat Valenciana poco a poco va dando forma a alguna de las actuaciones que sí o sí quiere llevar a cabo en los 18 tramos en los que ha dividido el proyecto del parque inundable, una medida clave en la estrategia para hacer frente a posibles inundaciones.

Una de ellas es levantar una nueva depuradora en Torrent después de que el agua de la dana del 29 de octubre de 2024 arrasara la antigua planta situada en las afueras del municipio.

La obra se desarrollará en el sector 4 del parque inundable, que afecta a la zona este del municipio de Torrent y que abarca 41,6 hectáreas de extensión.

El terreno, al igual que ocurre con el de Pla de Quart, es idóneo para retener grandes avenidas de agua en caso de que se produzcan lluvias torrenciales, según la administración autonómica.

Aunque de menor tamaño, las características son similares a las del sector 1: antiguos cultivos abandonados y zona de monte bajo y vegetación controlada. Además, está alejado del casco urbano del término municipal.

Tras escuchar las peticiones del propio ayuntamiento, el objetivo principal de la Conselleria de Infraestructuras y Recuperación que dirige el vicepresidente tercero Vicente Martínez Mus es poder levantar una nueva depuradora en la zona después de que el agua destrozara la anterior hasta dejarla inoperativa.

Conviene recordar que en 2022, el Consejo de Ministros autorizó el contrato de obras para modernizar la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Torrent. En total, 26 millones de euros sin IVA dirigidos a modernizar el sistema de saneamiento y depuración.

Entre las actuaciones acordadas se encontraba la construcción de un tanque para reducir el número de vertidos de su red al barranco del Poyo y así minimizar el impacto ambiental sobre el entorno, en especial los olores y ruidos, y adecuar el tramo final de la red de colectores.

Las inundaciones de 2024 por el desbordamiento del Poyo, sin embargo, destrozaron la depuradora y hubo que desviar a otras instalaciones las aguas residuales que allí se trataban.



Ahora, la intención es hacer una nueva. Pero no de cualquier manera: la Conselleria de Mus busca integrar la depuradora en el parque inundable pero de una forma amable con el entorno.

Sector 1 del parque inundable, Pla de Quart. EE

Por ello, la idea es levantar "una barrera verde", árboles que ejerzan de línea divisoria entre el casco urbano y el parque pero, a su vez, oculten de la mejor manera posible la planta en cuestión.

Pla de Quart y Valencia

Por este sector, como por los otros 17, el Gobierno valenciano quiere que, además, se construya una gran ciclovía para poder conectar todo el parque inundable que recorrerá los municipios de la zona cero de la dana.

El modelo a seguir es el del Lakefront Trail de Chicago, un sendero pavimentado de 29 kilómetros que bordea la costa del lago Míchigan. Recorrerlo se sitúa en el 'top 10' de cosas que hacer si visitas esta ciudad de Illinois, según las mejores guías de viajes.

Su diseño conecta varios puntos de la ciudad y permite descongestionar el tráfico, que los vecinos se desplacen en bicicletas, patines o patinetes y a su vez aborda los problemas de drenaje local, o el desbordamiento ocasional de olas, comunes en parques lacustres. En definitiva, la idea global es poder desarrollar una gran zona de laminación por la que discurra una ciclovía y en la que se encuentre la depuradora. El resto de dotaciones que podría acoger esta pastilla de terreno dependerá de las propuestas que se reciban en un concurso de ideas que la Generalitat tiene idea de llevar a cabo en el medio plazo. Pero con toda probabilidad será un proyecto a caballo entre el sector 1 y el 8: el primero es zona de laminación más grande prevista del parque. Solo en expropiaciones, el Gobierno valenciano calcula que deberá pagar, al menos, 75 millones de euros. El terreno pertenece a Quart de Poblet, pero se encuentra rodeado por los municipios de Riba-roja, Aldaia, Chiva, Torrent y Alaquàs. Todos ellos, afectados por la riada de 2024. Sector 8, Valencia-Horta Sud. EE El segundo, el octavo tramo, será un gran jardín que conectará Valencia con su área metropolitana y municipios como Benetússer, Alfafar, Sedaví o Paiporta. Será dos veces Viveros y ahí el ejecutivo autonómico abre el abanico de posibilidades sobre dotaciones que podrá acoger: desde un paseo anular junto a una ciclovía, hasta zonas de aparcamiento para residentes o incluso el desarrollo de vivienda pública.

El motivo por el cual el Gobierno valenciano ha optado por 'trocear' el recorrido del parque no es otro que el de intentar agilizar la ejecución de las obras en cada uno de ellos, de manera que no se eternice su desarrollo.

Además, eso permitiría licitar la ejecución de planes en varios tramos de forma simultánea y no esperar a la finalización de uno para el inicio del siguiente.