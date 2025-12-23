Confirmado: la nueva estación de Metro de Valencia abrirá el próximo mes de enero tras invertir 28 M€ en su reparación

Obras de reconstrucción de la estación de València Sud de Metrovalencia. EE

La nueva estación de València Sud de Metrovalencia se abrirá al público el próximo mes de enero, tras completar la última fase de obras y disponer de los ascensores operativos.

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

En palabras del titular de Infraestructuras, uno de los principales objetivos de esta actuación ha sido "dotar de plena accesibilidad a estas instalaciones".

Una vez en servicio, las 147 estaciones, apeaderos y paradas de metro y tranvía de Metrovalencia serán aptas para el acceso de Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Martínez Mus ha explicado que, "como parte del proceso de reconstrucción del complejo de València Sud, y siendo la única estación de toda la red que no era plenamente accesible, se decidió realizar un esfuerzo para construir unas nuevas instalaciones resilientes frente a fenómenos meteorológicos y aptas para todas las personas".

En este sentido, ha recalcado que se han instalado tres ascensores y ha recordado que ha sido "necesario adaptar València Sud a la normativa vigente en materia de accesibilidad y cumplir también con las exigencias de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria para su puesta en servicio".

Gracias a esta actuación, València Sud se convierte en el principal eje intermodal de la red con acceso directo a la zona de aparcamiento disuasorio gratuito de 506 plazas, 14 destinadas a PMR, conexión ciclopeatonal y un rápido acceso a las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia.

El proyecto

Con estas nuevas obras los trenes pararán aproximadamente 150 metros más adelante, prácticamente en el centro del aparcamiento.

De esta forma los viajeros descenderán y se desplazarán por el nuevo acceso inferior con "mayor comodidad" y verán reducida la distancia hasta el parking.

El paso inferior actual estará destinado como acceso para el personal interno de FGV y como salida de emergencia frente a una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, visita las obras de València Sud. EE

Todos los trabajos se desarrollan dentro del contrato de emergencia destinado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a la recuperación de las vías e infraestructuras de València Sud, dotado con más de 28 millones de euros de presupuesto.

El plan general de reconstrucción de Metrovalencia tras las riadas incluye una inversión de 140 millones de euros y permitió recuperar por completo el servicio el pasado junio.

Ahora se ultiman diferentes trabajos como los que tienen lugar en València Sud.

En conjunto, FGV ha completado la rehabilitación de ocho vías destinadas a la circulación de trenes que prestan el servicio y otras 20 de carácter auxiliar para mantenimiento y acceso a los talleres. En total se han renovado 10.000 metros de vías.

Reconstrucción

De manera paralela, FGV destina más de 34 millones de euros a la reconstrucción y equipamiento del conjunto de instalaciones que integran el complejo de València Sud y que incluye las oficinas centrales, Puesto de Mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de Acceso y Seguridad, Archivo Histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.

Instalaciones de València Sud. EE

Dentro del proceso de reconstrucción de València Sud se ha incluido la instalación de un nuevo Puesto de Mando que sustituya el arrasado por el agua.

El nuevo centro de control está instalado en la primera planta del edificio principal y contará una vez en servicio con un equipo alternativo que es el que actualmente está en funcionamiento en los talleres de Machado.