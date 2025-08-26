La Generalitat ofrece Vaersa a 90 municipios afectados por la dana para la contratación de las obras de alcantarillado

La Generalitat Valenciana habilitará a los ayuntamientos afectados por la dana para que la empresa pública Vaersa pueda encargarse directamente de la ejecución de todas las obras de la red de alcantarillado y tuberías necesarias y que, además, se puedan llevar a cabo "de urgencia".

Así lo ha indicado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha expuesto un informe sobre la preocupación existente por el alcantarillado en las zonas afectadas por la dana.

Estas, según ha afirmado, presentan "graves problemas" en sus redes, que quedaron "prácticamente inutilizadas", ante la llegada del mes de septiembre y las lluvias.

"Se trata obviamente de una competencia neta y puramente municipal, pero es un servicio público esencial que se ha de reparar de cara a un correcto y óptimo servicio para la ciudadanía", ha dicho el conseller.

Se refiere principalmente ante la llegada de septiembre, una "época tradicionalmente de lluvia intensa y nos preocupa que estén lo mejor preparados posibles".

El conseller ha detallado que el Ministerio de Transición Ecológica envió este mismo lunes un comunicado a los ayuntamientos y entidades concesionarias resolviendo las subvenciones que habían solicitado en este ámbito, de acuerdo con las memorias que presentaron ya en enero.

"Estamos en septiembre y aún estamos en un punto en el que los ayuntamientos sabrán, cuando resuelvan el plan de alegaciones que les han dado hasta el 8 de septiembre", las subvenciones de las que podrán disponer para este fin.

Por su parte, Martínez Mus ha hecho notar que los plazos de contratación posteriores "van a hacer que el procedimiento burocrático sea demasiado largo para lo que necesitan en este momento los municipios".

Según el conseller, se trata de unos 417 millones de euros que se deben de ejecutar "ahora" y "de la manera más ágil posible" para que la red de alcantarillado y tuberías esté preparada.

"Es una inversión que puede encontrar dificultades en ese proceso de licitación", ha advertido, y como ejemplo, ha citado las ayudas por valor de 1.700 millones de euros que deben recibir los consistorios para infraestructuras municipales y que "hasta el momento no han resultado efectivos o el sistema establecido no ha resultado eficiente y no se ha podido prácticamente iniciar ninguna de las inversiones previstas con esa financiación".

Por eso, "teniendo en cuenta que tenemos la capacidad a través de la Generalitat de ayudar en la medida de lo posible, siendo una competencia puramente municipal, intentamos colaborar poniendo lo que está en nuestra mano", ha insistido.

Por ello, la Generalitat habilitará la posibilidad de que los consistorios utilicen a la empresa pública Vaersa "como medio", junto con la posibilidad adicional de que declaren "urgentes" esas obras, lo que podría permitir "en muy poco tiempo" poner en marcha cada una de ellas.

"Obviamente los ayuntamientos elegirán si la quieren utilizar o no, pero creemos que es lo máximo o lo mínimo que podemos hacer, según lo miremos, según las competencias que tenemos", ha recalcado.

El conseller ha considerado que los consistorios llevan "demasiado tiempo esperando" a que esas obras puedan ejecutarse, por lo que han habilitado esta fórmula para intentar hacerlo "cuanto antes".

En esta línea, ha indicado que, en los próximos días, contactarán con los ayuntamientos para hacer este ofrecimiento de manera formal, lo que permitiría "utilizar Vaersa como sistema de contratación, más la declaración de emergencia" y así "acelerar mucho esas obras".

Ha dicho que se trata de una fórmula como el recurso a la empresa Tragsa: "Vaersa utilizará los medios propios que tiene y contratará lo que necesite, las que correspondan en cada caso, porque las tipologías de obra son también muy variadas en cada uno; pero Vaersa tiene la capacidad legal y funcional para organizar y para ejecutar ese tipo de obras como encargo propio, al mismo estilo que hace Tragsa en otro tipo de actividades".