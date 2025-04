El Gobierno ve una "ocurrencia" crear un órgano bilateral entre Moncloa y la Generalitat por la dana, pero sí lo hizo en La Palma

El Gobierno central ve una "ocurrencia" la petición que este lunes hizo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de crear una comisión mixta entre administraciones para afrontar la reconstrucción de la Comunitat después de la dana.

Así fue tildada por la ministra de Ciencia, Diana Morant, al ser preguntada por la carta que el jefe del Consell ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle formalmente poner en marcha esta herramienta interadministraciones.

Una misiva en la que, además, le manifestaba la "urgente necesidad" de mantener un encuentro para poner en común el diagnóstico de los daños ocasionados por la riada y las acciones llevadas a cabo por el momento para devolver a la normalidad a los municipios afectados.

La propuesta es, para la ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, una "nueva ocurrencia" de Mazón que, con ello, "está en su reconstrucción personal, en su relato y busca desviar la atención" de lo que está sucediendo.

Se refiere, en particular, a las declaraciones de los imputados que tuvieron lugar en la Ciudad de la Justicia el viernes pasado. Entre ellas, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, que alegó no tener conocimientos en emergencias.

Más allá de cuestionar la petición, Morant no pudo aclarar si Moncloa responderá favorablemente a las dos peticiones del Gobierno valenciano. Si bien indicó que Sanchez daría "cumplida respuesta" a la carta, no puntualizó de qué manera. En su lugar, señaló que no podía contestar si sí o si no porque no tenía la respuesta.

La crítica a la fórmula que reclama ahora la Generalitat, resulta especialmente significativa, ya que fue la elegida precisamente por el Gobierno central para abordar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán en 2021.

Comisión mixta tras la erupción del volcán de La Palma. EE

En ese momento, el Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez constituyó la citada comisión mixta al mes siguiente de la catástrofe en la que murió una persona. La erupción se inició el 19 de septiembre y este grupo de trabajo quedó creado el 27 de octubre.

La Generalitat Valenciana quiere ahora lo mismo: que se cree esta herramienta en la que tengan voz todas las administraciones implicadas en la reconstrucción para poder ser lo más "eficientes en la respuesta".

Ni protocolo, ni coordinación

Poco después del cuestionamiento de Morant, desde el Gobierno tampoco resolvieron si atenderán o no la demanda. A preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes oficiales se limitaron a advertir que actualmente "ya existen reuniones periódicas entre los ministerios y las consellerias". Algo que desde la Generalitat Valenciana niegan que sea así.

"Organismo oficial de coordinación no hay, y reuniones periódicas no hay ninguna. Ocasionales, sí, pero de bajo nivel y exclusivamente técnicas", explican desde el Consell.

En la actualidad, exponen desde la vicepresidencia segunda para la Recuperación, la comunicación se realiza por procedimiento. Es decir, cada vez que tienen que hacer una actuación en un municipio, analizan de quién es la competencia y se tramita por los técnicos.

El comisionado para la Reconstrucción del Gobierno, José María Ángel. EE

De los puentes, se avisa a la diputación; los barrancos, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); los daños en institutos, a la Generalitat. Y así, un largo etcétera. Pero "no existe un órgano formal en el que estén representadas todas las partes y se puedan coordinar las labores de reconstrucción", subrayan.

Una herramienta que permitiría ser más "operativos y ágiles al dar respuesta en los municipios afectados". La intención es que, a la postre, participaran en ella la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos, representados a través de las diputaciones provinciales.

"Único interlocutor"

La comisión mixta que reclama el Consell ya fue solicitada hace unas semanas por el vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, por lo beneficiosa que podría resultar.

"Evitaría duplicidades de todo tipo y con ella mejoraríamos en todo", llegó a decir en la quinta edición del foro Wake up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"Los afectados tendrían una ventanilla única a la que dirigirse, un único interlocutor, a la hora de solicitar las ayudas económicas", puso de ejemplo. Y no fue el único: "Las ayudas no se repetirían por los mismos conceptos, sino que se vería cuáles son compatibles y todo sería más eficaz para los ciudadanos", expuso.

En unas jornadas celebradas con el Colegio de Ingenieros, Pampols llegó a aventurar que podría estar presidida por la Administración General del Estado, dado que es quien tiene, en definitiva, más fondos. "No es momento de competir por méritos", defendió.

Desde la Generalitat, además, inciden ahora en que esta comisión no debería tener únicamente entre sus objetivos la reconstrucción de los municipios arrasados, sino también la recuperación.

"Si reconstruimos lo que se ha destrozado, pero no lo mejoramos sino que hacemos lo mismo, cuando venga una riada, volverá a ocurrir lo mismo", defienden desde la vicepresidencia. Insisten, además, en la necesidad de aprobar un Pacto de Estado para acondicionar las cuencas.

La carta

Con este telón de fondo, Mazón no solo solicitó este lunes a Pedro Sánchez poner en marcha esta comisión mixta, sino también tener un encuentro, dado que desde la tragedia no han mantenido ninguna reunión bilateral.

Lo cierto es que desde que tuvo lugar la tragedia, las visitas de Sánchez a la Comunitat han sido puntuales. Acudió a Paiporta junto a los reyes y el propio Mazón el 3 de noviembre.

Tras sufrir una agresión que le obligó a abandonar el municipio, solo ha vuelto a visitar la autonomía una vez en calidad de presidente. Lo hizo para celebrar una cumbre interministerial y un encuentro con alcaldes, así como visitar la base militar de Bétera que prestaba labores de ayuda a los afectados.

En aquella jornada, no se reunió con el jefe del Consell. Y, tampoco lo ha hecho a lo largo de estos meses para coordinar las acciones dirigidas a la reconstrucción de las zonas afectadas.

En clave orgánica, ese mismo fin de semana acudió al congreso del PSPV en el que se ratificó a Diana Morant como secretaria general de los socialistas valencianos celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia.