El Gobierno valenciano prorrogará dos años el cese de los interinos que trabajen en la reconstrucción tras la DANA

El Gobierno valenciano prorrogará dos años el cese de los interinos previsto para este año siempre y cuando trabajen en la reconstrucción tras la DANA.

El Real Decreto Ley 7/2024, de 11 de noviembre, del Gobierno central permite esta excepcionalidad para el personal funcionario interino nombrado a partir del día 8 de julio de 2021 y que continúe desempeñando dicho puesto a partir del día 13 de noviembre de 2024 siempre que sus funciones estén relacionadas con las necesidades derivadas de la emergencia.

Por ello, la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, en el decreto que está ultimando para adoptar medidas extraordinarias en la gestión del personal público tras la catástrofe, aprobará una disposición para que los órganos directivos o superiores puedan emitir un informe que establezca que sus labores pueden ampliarse a las tareas relacionadas con la gestión de la emergencia, la reconstrucción y la recuperación.

"A la vista de dicho informe, las personas titulares de las subsecretarías u órganos competentes en materia de personal podrán acordar mediante resolución, diferir el cese de dicho personal hasta un máximo de 24 meses en los términos previstos en la citada", añade el borrador del decreto del Consell.

De esta manera, se habilitarán los órganos competentes para adecuar los programas de carácter temporal vigentes, de manera que puedan contemplar actuaciones específicas orientadas a la atención de las necesidades derivadas de la emergencia y la gestión de los daños causados.

Esta adaptación permitirá que estos programas no solo respondan a los objetivos para los que fueron creados, sino que, excepcionalmente, puedan colaborar en el proceso de apoyo y recuperación tras la DANA.

Ruth Merino en la Mesa General de Negociación. EE

Esta medida persigue, según fuentes de la Generalitat Valenciana, optimizar los recursos humanos y técnicos de los que dispone la Administración para dar respuesta a las necesidades generadas por la DANA que ha arrasado parte de la provincia de Valencia y en la que han muerto 220 personas, según el último dato oficial.

A cuántos interinos afectará esta medida excepcional es un dato que todavía se desconoce, pero la intención del Departamento que todavía dirige Ruth Merino es vincular al máximo posible a las tareas relacionadas con la DANA.

Medidas extraordinarias

La Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública está ultimando un decreto ley con medidas extraordinarias de gestión, organización y movilidad del personal empleado público para el nuevo escenario de reconstrucción tras la DANA.

El objetivo es reforzar áreas clave de la Administración para alcanzar la normalización de la prestación de los servicios públicos en los municipios afectados.

El decreto, que ha sido negociado con los sindicatos, plantea una mayor movilidad de los funcionarios y que se prolonguen las jubilaciones voluntarias.

"De ese modo se promueve la posibilidad de seguir contando con profesionales que aporten en estos momentos un conocimiento y experiencia de gran valor para afrontar las tareas de reconstrucción", reza el borrador del decreto.

Funcionarios Efe

Además, establece un procedimiento de gestión de selección de personal temporal a través de las bolsas constituidas en todos los sectores de la Generalitat, sus entidades y organismos dependientes, que incluya también el sanitario, el educativo y el de justicia. También permite acudir, si fuera necesario, a las personas demandantes de empleo inscritas en Labora.

Con ello se pretende garantizar la selección y reclutamiento rápidos del personal temporal adecuado que se requiera en cada momento para atender al incremento del volumen de trabajo.

Otras medidas

La tercera medida permite asignar temporalmente y de forma voluntaria al personal empleado público tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes a los puestos de trabajo que desempeñan habitualmente.

En el caso de que los efectivos voluntarios no sean suficientes, el decreto contempla que estas medidas podrán ser de carácter forzoso aun cuando implique cambio en la localidad de la prestación de servicios siempre que no implique cambio de residencia. En este caso, la duración de la medida no podrá exceder de seis meses prorrogables por otros seis.

Por otro lado, y con carácter excepcional, se podrán establecer horarios de mañana o de tarde para el personal empleado público mediante la organización de los turnos que se consideren necesarios.

"La situación de gravedad descrita es de una magnitud extraordinaria y exige el aporte de recursos ingentes por parte de todas las instituciones para paliar los daños, así como que la administración pública responda de manera rápida, flexible y eficaz para gestionar tanto la emergencia inmediata, como las posteriores fases de recuperación y vuelta a la normalidad para todas las personas afectadas", recoge la normativa que aprobará el Gobierno Valenciano.