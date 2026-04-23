Estamos de aniversario, y hay mucho que celebrar.
La familia de los leones crece: en años de circulación; ya van cinco, y los que quedan por venir; en profesionales, preparados cada día para dar la información veraz, cercana y de actualidad, que la sociedad valenciana se merece; en territorio, porque abarca íntegramente toda la Comunitat Valenciana; y, ahora, también, en lengua, porque desde esta Delegación, con la que tengo el honor de colaborar, lo ha hecho posible y así lo anunció anoche en la gala de celebración del V Aniversario a bombo y platillo.
Aprovecho estas líneas para agradecer, en primera persona, el espacio que este periódico me cede cada semana para plasmar, negro sobre blanco, el devenir político desde el análisis ejecutado bajo el prisma de la ciencia política.
Agradecimiento extensivo, además, como ciudadana que forma parte de esta tierra, porque los leones tienen la pluma muy afilada, son incisivos, no se conforman con lo superficial, y, en los tiempos que corren de la inmediatez y el titular de lectura rápida, es justo la profesionalidad la que despunta.
Un año, este 2026, dedicado al Rey Jaume I, ilustre figura cuyo legado perdura en el tiempo y cuyas innovadoras iniciativas, tanto institucionales, como jurídicas, económicas, culturales y sociales, hicieron del Reino de Valencia un territorio de esplendor que traspasaba fronteras.
Jaume I és el pare de l'autogovern valencià format sota una estructura sòlida, basada en la transversalitat, on totes les sensibilitats tenen cabuda gràcies a la reconeguda unitat del monarca; i, en la vertebració del territori extensiu de nord a sud i d'est a oest.
Però també des del màxim respecte a les nostres pròpies institucions que no obeïxen a jerarquies ni a mandats externs, vingen d'on vinguen, sinó als seus propis reglaments i voluntats plurals dels representants del poble valencià, eixe és l'autogovern embrionari i el que ara, 750 anys de la mort de Jaume I hem de continuar defenent.
És treball de les valencianes i els valencians conéixer la nostra història, que són les nostres arrels, el per què dels nostres usos i costums, és la nostra identitat que abanderem amb orgull de pertinença.
I, des d'este enteniment, brollen les reclamacions de tot allò que ens correspon per justícia, un finançament que no ens faça cada volta més pobres, i un dret civil que siga capaç de donar resposta a les inquietuds d'esta societat.
Esta batalla es guanyarà des de la unitat, seguint el camí de la unanimitat de Les Corts de la qual la setmana passada vam ser testimonis, l'escolta activa i l'ajuda eficaç de l'administració pública, i l'impuls de la societat civil portadora de les iniciatives a peu de carrer.
Amb eixa finalitat es posa en marxa el Cicle de Jornades Jaume I, on participarà el Fòrum Jaume I, que recorrerà el territori divulgant la figura del rei conqueridor, de la mà d'experts, historiadors, cronistes oficials, juristes i politòlegs de reconegut prestigi.
Conéixer la nostra història ens farà més forts.