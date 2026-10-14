Así será Medusa 2027: el festival prepara "un viaje hacia un futuro utópico" con inteligencia artificial del 12 al 16 de agosto

Medusa, el festival de música electrónica líder en España, ha dado el pistoletazo de salida hacia su 13ª edición, que se celebrará en la Playa de Cullera del 12 al 16 de agosto del año que viene, con un doble anuncio: la presentación de su temática para 2027 y la salida a la venta de la primera tanda general de abonos este jueves a las 12:00.

El próximo verano Medusa embarcará a más de 160.000 asistentes en un viaje hacia un futuro utópico realzado por el desarrollo de la inteligencia artificial, la proliferación de humanoides y robots antropomórficos, y la evolución acelerada del progreso humano.

Esta nueva fantasía temática se ha bautizado como Origyon: Una Nueva Era y se irá desplegando progresivamente en los diez meses que restan hasta la 13ª edición.

Para dar vida a este universo, el recinto de Cullera se transformará en un espacio totalmente tematizado con escenarios decorados, señalética adaptada, escenografía y performances inspiradas en el concepto Origyon.

Según informa la organización en un comunicado, se trata de la propuesta narrativa más ambiciosa e inmersiva concebida por el equipo creativo de Medusa, y no sólo contiene una invitación para bailar y divertirse, sino también un desafío a reflexionar.

Mes a mes, las redes sociales del festival irán desvelando los detalles de esta historia futurista.

El relato parte de una paradoja: mientras la humanidad ha necesitado miles de años para evolucionar, las máquinas han desarrollado capacidades de aprendizaje y autonomía en apenas unas décadas.

En Origyon, la evolución humana y la inteligencia artificial convergerán para dar lugar a una nueva era.

Eco internacional

Desde su fundación, Medusa ha obtenido eco internacional gracias a la creatividad de sus fantasías temáticas y sus espectáculos visuales.

Año tras año, el festival asombra con experiencias inmersivas emocionantes que se plasman, sobre todo, en el diseño de su gigantesco escenario principal, de más de 100 metros de anchura.

En ediciones anteriores, la inagotable factoría de ideas de Medusa alumbró las temáticas Shark Attack (2015), The Adventure of Atlantis (2016), Jungle Carnival (2017), Space Invaders (2018), The Secret of Wonderland (2019), Circus of Madness (2022), Age of Times (2023), The Dreams of Hathör (2024), Arcade Land (2025) y Apsaras (2026).

El pasado marzo los Iberian Festival Awards premiaron la calidad de sus escenografías temáticas.

Con nueve escenarios y 150 DJs invitados, Medusa refrendó este pasado verano su condición de festival electrónico más multitudinario de España con 185.000 asistentes y un sensacional balance organizativo y musical.