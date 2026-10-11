Imagen de archivo de una edición anterior. Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia

La feria del pan ideal para visitar el 15 de octubre: degustaciones, elaboración artesanal y entrada gratuita

El próximo 15 de octubre, en pleno centro de Valencia, tendrá lugar una nueva edición de la Feria Artesana del Pan, una cita gastronómica que celebrará su tercera edición la próxima semana.

El evento se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, que acogerá la jornada entre las 10:00 y las 14:00 horas. La entrada será libre y no será necesario inscribirse.

Uno de los principales atractivos será la degustación de panes artesanos, prevista entre las 12:00 y las 14:00 horas. Los asistentes podrán probar diferentes variedades y formatos elaborados por maestros y maestras panaderas agremiadas de Valencia.

La propuesta permitirá acercarse a la diversidad de la panadería artesanal valenciana, desde elaboraciones tradicionales hasta otras propuestas más innovadoras. Además, la degustación estará acompañada por productos como chocolate, aceite y sal, ingredientes vinculados al pan.

La programación comenzará a las desde primera hora de la mañana con la ponencia 'Pan con futuro: sostenibilidad, innovación y nuevas oportunidades', impartida por Francisca Rández, investigadora del IATA-CSIC, centrada en nuevos productos elaborados con harina de algarroba.

A las 10:30 horas llegará uno de los momentos más particulares de la mañana, con un episodio en directo del pódcast 'Disfrutons', de Jajajers. La actividad incluirá una degustación de pan, chocolate, aceite y sal.

Después, a las 11:00 horas, tendrá lugar una mesa redonda dedicada a la continuidad y el relevo generacional en los hornos valencianos. Participarán profesionales de distintos establecimientos para hablar sobre tradición, innovación y futuro.

La feria también pretende reivindicar el valor de la panadería artesanal y de los productos locales, además de acercar al público un oficio tradicional que afronta importantes retos relacionados con el relevo generacional y las nuevas formas de consumo.

El evento está organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia con la colaboración de diferentes instituciones. La celebración coincide además con el Día Mundial del Pan y el Día Mundial de la Alimentación.