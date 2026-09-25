El mercadillo de moda vintage ideal para visitar hasta el 2 de octubre: antigüedades, arte y coleccionismo en Valencia

Valencia es una de las ciudades que más respeta la moda vintage. En barrios como Ruzafa, las tiendas de segunda mano y de ropa antigua y estilosa son el principal atractivo de sus calles. Sin embargo, no es el único espacio de la ciudad que también recibe su influencia.

En el Mercado Colón, en pleno centro de la capital del Turia, tendrá lugar un evento en el que los visitantes podrán recorrer diferentes puestos y descubrir piezas de épocas pasadas en un entorno modernista.

Entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre, en el interior del emblemático mercado, se celebrará Vintage Colón, una propuesta pensada para quienes disfrutan buscando objetos diferentes y alejados de las propuestas habituales de las tiendas convencionales.

En concreto, antigüedades, artículos de colección, piezas decorativas y otros objetos singulares serán algunos de los objetos que estarán a la venta en esta edición.

La nueva edición de Vintage Colón será, además, el último de los eventos programados durante septiembre en este espacio valenciano. Antes pasarán por el mercado otras propuestas centradas en moda, artesanía, diseño, decoración y complementos, dentro de una programación prácticamente continuada.

La programación convierte así al Mercado de Colón en un escaparate para pequeños proyectos, creadores y propuestas relacionadas con el diseño y los objetos especiales. Vintage Colón tomará el relevo al Mediterráneo Market, que se celebra actualmente desde el 21 de septiembre.

Durante cinco jornadas, los visitantes podrán acercarse al mercado para curiosear entre las diferentes propuestas y descubrir desde piezas decorativas hasta objetos antiguos y artículos de colección. Una ocasión para quienes prefieren comprar con calma y rebuscar.

La entrada a los markets programados en el Mercado de Colón es gratuita, por lo que no será necesario reservar para acercarse a Vintage Colón. El recinto se encuentra en una zona céntrica y fácilmente accesible de Valencia.

Mercado de Colón de Valencia

Además, el mercadillo no se celebra en un lugar cualquiera, el Mercado Colón es una auténtica joya del modernismo valenciano, y está ubicado en pleno centro de la ciudad, entre la calle Colón y la Gran Vía Marqués del Turia.

Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando el arquitecto Francisco Mora Berenguer lo diseñó para dar servicio a la burguesía.

Realmente, la idea de construir este majestuoso edificio surgió de la necesidad de crear un mercado de abastecimiento para la zona, ya que así lo demandaba cada vez más el vecindario.

En su momento era una demanda fundamentada. En la década de 1890, los vecinos pedían implantar mercados -provisionales o definitivos- en la zona del Ensanche para frenar una creciente venta ambulante.

Esto ocurría por la necesidad de obtener artículos de primera necesidad sin tener que llegar a los alejados mercados Central o Ruzafa. En la actualidad, es un punto de encuentro cultural donde se preserva y se da a conocer la tradición a toda la sociedad valenciana.