Fiesta de la siega del arroz, en imagen de archivo. EE

Gran fiesta del arroz el 27 de septiembre con raciones a 5 €, talleres infantiles gratuitos y paseos en barca por l'Albufera

La Fiesta de la Siega llega este domingo 27 de septiembre al Port de Catarroja, con raciones de arroz a precios populares, por tan solo 5 euros.

La Denominación de Origen Arroz de Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Catarroja, realizará diferentes actividades para todos los públicos en torno a la cultura y la gastronomía vinculadas al arroz valenciano.

Como cada año, uno de los momentos más importantes de la jornada será el nombramiento del Segador de Honor, un reconocimiento que en esta edición recaerá sobre el chef Vicente Rioja, al mando de Restaurante Rioja en Benissanó.

"La Fiesta de la Siega no es solo una celebración, también es una puesta en valor del producto y su origen, y por eso la abrimos a todo el mundo", indica Santos Ruiz, gerente de la D.O. Arroz de València.

La jornada arrancará a primera hora de la mañana, sobre las 9:00, con una visita guiada en barca para conocer las aves de l'Albufera y el Tancat de la Pipa, organizada junto a SEO/BirdLife y AE-Agró.

La actividad permitirá descubrir el entorno natural de l’Albufera y su relación con el paisaje arrocero.

Agricultores durante la Fiesta de la Siega 2025, en imagen de archivo. EE

Una hora más tarde comenzarán los paseos en barca, con salidas desde el Port de Catarroja y una duración aproximada de 90 minutos. Tanto esta actividad como la visita al Tancat de la Pipa requieren de reserva previa en www.arrozdevalencia.org.

La gastronomía, como en cada edición, tendrá un papel protagonista. A partir de las 10:30, el programa de la Fiesta de la Siega acogerá un showcooking con dos cocineros vinculados profundamente a la gastronomía valenciana.

Vicente Patiño, chef de Saiti, preparará un arroz cremoso de mostaza, berenjena a la brasa y blanquet de conejo; mientras Rubén Ruiz, cocinero del restaurante La Matandeta, cocinará un meloso de arroz variedad Albufera con pollo de corral, cordero confitado y boletus.

Además, los más pequeños podrán participar, a partir de media mañana, en diferentes talleres infantiles gratuitos impartidos en el stand del Museo del Arroz para conocer de cerca el producto y el entorno en el que se cultiva.

Ya a las 11:30 tendrá lugar la inauguración del Paseo del Arroz, un recorrido por algunas de las recetas más famosas de la gastronomía valenciana.

Segador de Honor 2026

Uno de los momentos centrales de la Fiesta de la Siega llegará a las 12:00 con la famosa demostración de siega del arroz.

En ella, los agricultores, vestidos a la vieja usanza, entrarán en un campo próximo al Port de Catarroja. Allí segarán, desgarbarán y trillarán para demostrar y enseñar al público el origen del producto.

Un agricultor en la fiesta de la siega 2025, en imagen de archivo. EE

El acto culminará con el nombramiento de Vicente Rioja como Segador de Honor 2026. El cocinero y maestro arrocero es la cuarta generación al frente del restaurante familiar Rioja, en Benissanó, fundado por su familia en 1924.

El pasado año publicó El gran libro (secreto) de la paella que combina la historia sobre esta receta con la investigación científica sobre su elaboración y técnicas.

"Vicente Rioja representa como pocos ese vínculo entre el arroz, la cocina y la cultura valenciana que reivindicamos en la Fiesta de la Siega. Ha llevado a otro nivel la manera de entender el arroz y, especialmente, la paella", explica Santos Ruiz.

Después, a las 13:00, tendrá lugar el tradicional concurso de Cant de Batre, que ya va por la octava edición; una modalidad de canto vinculada a las labores del campo que forma parte del patrimonio cultural asociado al cultivo del arroz.

La Fiesta de la Siega mantiene así viva esta tradición, que culminará con la entrega del premio al ganador o ganadora del concurso.

La programación llegará a su fin con la actuación del Grupo de Danza La Chicalla.

Fiesta de la siega 2025, en imagen de archivo. EE

Este evento busca volver a convertir el Port de Catarroja en un punto de encuentro en torno al arroz valenciano y a todo aquello que forma parte de su identidad: el paisaje de l’Albufera, el trabajo de los agricultores, la gastronomía y las tradiciones que se han transmitido de generación en generación.

Una jornada que, un año más, celebra el cultivo, el territorio y, por supuesto, la cultura arrocera.

Programación

09:00 – 12:00 h. Visita guiada en barca: Las aves de l'Albufera y el Tancat de la Pipa, con SEO/BirdLife y AE-Agró.

10:00 h. Paseos en barca por l’Albufera. Duración: 90 minutos.

10:30 – 12:00 h. Showcooking: Rubén Ruiz (La Matandeta) y Vicente Patiño (Saiti).

11:00 h. Talleres infantiles gratuitos en el stand del Museo del Arroz.

11:30 h. Inauguración del Paseo del Arroz y degustación de raciones de arroz a 5 €.

12:00 h. Demostración de siega tradicional y trilla del arroz. Nombramiento de Vicente Rioja como Segador de Honor 2026.

13:00 h. 8º Concurso de Cant de Batre y entrega del premio al ganador o ganadora.

14:00 h. Actuación del Grupo de Danza La Chicalla.

14:30 h. Fin de fiesta.