Gran fiesta de la pirotecnia durante 5 días en Valencia: fuegos artificiales y un espectáculo de drones gratuito

Muchos meses antes de que Valencia se llene de pólvora con motivo de las Fallas, la ciudad se convertirá en octubre en escenario de una gran celebración internacional dedicada a la pirotecnia.

Durante cinco jornadas del próximo mes, la capital del Turia reunirá espectáculos pirotécnicos, tradición valenciana, innovación tecnológica y propuestas abiertas al público de forma gratuita.

El motivo será el XX International Symposium on Fireworks, que se celebrará del 12 al 16 de octubre de 2026. La cita reunirá en Valencia a profesionales y empresas de referencia internacional del sector pirotécnico de diversos países.

Antes de comenzar oficialmente el simposio, el domingo 11 de octubre tendrá lugar el espectáculo de apertura, previsto a las 20:30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con participación española y grandes firmas pirotécnicas.

El lanzamiento correrá a cargo de Pirotecnia Zaragozana y Focs d’Artifici Europlá, con el patrocinio de la estadounidense FireOne. Será el primer gran encuentro del programa, pensado también para acercar la pirotecnia al público valenciano e internacional.

El lunes 12 de octubre, día del comienzo de las celebraciones y también Día de la Hispanidad, la programación continuará desde las 08:00 horas con una despertà en las inmediaciones del Hotel Meliá Valencia. Por la tarde habrá correfoc y espectáculo pirotécnico.

El miércoles 14 de octubre llegará una de las jornadas más intensas, con tres espectáculos consecutivos en la calle Eugenia Viñas, junto a la avenida de Neptuno. Las sesiones comenzarán a las 20:00 horas.

Además, entre todos los actos, participarán Pirotecnia Valenciana, Pirotecnia Europea y Propyro, de Portugal, además de Focs d’Artifici Europlá, Dream Fireworks, de Países Bajos, y Pirotecnia Martí.

El jueves 15 de octubre, el mismo entorno volverá a concentrar tres espectáculos de fuegos artificiales y una propuesta tecnológica. A las 20:50 horas, Verge Aero, de Estados Unidos, ofrecerá un espectáculo de drones gratuito.

El cierre llegará el viernes 16 de octubre a las 22:30 horas, en la Alameda, frente al Palau de les Arts Reina Sofía. Pirotecnia Igual será responsable del espectáculo final de esta gran cita.