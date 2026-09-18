Gran fiesta de la paella el 20 de septiembre en Valencia: 12 chefs internacionales competirán por el primer premio en directo

Valencia volverá a celebrar este domingo 20 de septiembre, desde las 10:00 hasta las 17:00 horas, el World Paella Day, una jornada internacional en torno a su plato más universal que reunirá en la Plaza del Agua de La Marina a doce cocineros procedentes de diferentes países.

Con el paso de las ediciones, el evento se ha convertido en más que una cita gastronómica; un punto de encuentro entre países y culturas alrededor de un plato nacido en Valencia y conocido en todo el mundo.

La celebración reivindica su origen, la cultura que lo rodea y los productos que le dan vida, al tiempo que proyecta a la ciudad y su cultura gastronómica alrededor del mundo.

Este viernes se ha presentado la nueva edición en el Palacio de Congresos de Valencia, en un acto en el que han participado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; el diputado de Turismo, Pedro Cuesta; y el gerente de la DO de Arroz de València, Santos Ruiz.

La jornada comenzará a las 10:15 horas con la primera de las cuatro tandas de cocinado. En cada una participarán tres chefs y las elaboraciones se sucederán hasta aproximadamente las 13:00 horas.

El nuevo formato permitirá que el jurado vaya valorando las propuestas a medida que finalicen los cocinados, agilizando el desarrollo de la jornada.

A las 13:30 horas, una vez probadas las doce paellas, se dará a conocer el resultado.

A partir de las 14:00, la celebración continuará con paellas populares para el público, que podrá adquirir raciones a un precio de seis euros, en una jornada abierta para disfrutar de la paella y de la gastronomía valenciana en La Marina. El evento finalizará alrededor de las 17:00.

Una leyenda versionada

Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo es el lema elegido para esta edición, una idea que pone el acento en la dimensión universal que ha alcanzado la paella y en su capacidad para despertar interés por Valencia, su cultura y su gastronomía en lugares muy diferentes del mundo.

"La gastronomía es un motor que facilita el intercambio entre territorios, capaz de despertar el interés por los orígenes, las costumbres y la manera de entender la vida en un lugar determinado, sirviendo como vehículo integrador en el ámbito turístico", ha señalado Paula Llobet.

El World Paella Day se integra, además, en el posicionamiento València, Despensa del Mediterráneo, que reivindica el territorio, el producto de proximidad y la cultura gastronómica que están detrás de la paella.

Presentación de la edición del World Paella Day 2026. EE

"No sorprende a nadie que el World Paella Day, un día en el que celebramos nuestro plato más emblemático, sirva también para valorar y destacar, como se merecen, nuestras tres despensas, que son la columna vertebral de nuestro modelo gastronómico", ha destacado Llobet.

Por su parte, el diputado Pedro Cuesta ha afirmado que el evento proyecta exponencialmente "la promoción de nuestro arroz con versiones de la paella elaboradas en todo el mundo".

"Nuestro plato más internacional acerca a todos los participantes nuestra cultura, nuestro territorio y nuestra forma de vivir, que podrán también conocer en el estand que la Diputació de València tendrá a su disposición en la Marina, durante la celebración de la Gran Final, con toda la información de la oferta turística de la provincia".

Para el secretario autonómico, "la paella preserva y comparte quiénes somos", y ha subrayado que cocinarla y disfrutarla constituye "un acto de encuentro, generosidad y transmisión cultural que expresa la Actitud Mediterránea y nuestra forma de entender la vida".

En este sentido, ha remarcado que el World Paella Day "es mucho más que una competición gastronómica", porque proyecta en todo el mundo un producto que reúne territorio, cultura, tradición y producto local, y refuerza la asociación entre la paella, el arroz y la Comunitat Valenciana.

El camino hasta Valencia

La edición de 2026 lleva meses cocinándose. Desde el pasado mes de marzo se han celebrado pruebas clasificatorias en diferentes países, llevando el World Paella Day y la cultura de la paella a ciudades de Europa, América y Asia.

De este proceso han salido los doce participantes que este domingo cocinarán en València:

Doce cocineros, doce formas de acercarse a la paella: URUGUAY – Victoria Rodríguez. Emprendedora uruguaya nacida en Cerro Chato y residente en Durazno. Es fundadora de Charroz Paellas, un proyecto nacido de su vinculación con la cocina y la cultura del arroz. BRASIL – Nivaldo Francisco de Souza. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en gastronomía y es propietario del restaurante Fogo & Mar Praia, donde desarrolla una cocina centrada en los productos del mar y la brasa. MÉXICO – Froilán Mújica. Cocinero venezolano afincado en México y fundador de Arroz Lobito, proyecto con el que lleva más de cinco años profundizando en la cultura del arroz y en las experiencias gastronómicas vinculadas a este producto. RUMANÍA – Camelia Mihai. Chef y copropietaria de Caffé del Mar en Peñíscola. Lleva más de 15 años dedicada a una cocina mediterránea basada en el producto de lonja y los arroces valencianos. FRANCIA – Joël Jacquet. Compagina su actividad profesional como jefe de taller con su pasión por la paella, cuya elaboración ha aprendido y perfeccionado de forma autodidacta durante los últimos seis años. SUIZA – Juanma Molina. Chef valenciano afincado en Zúrich que hace tres años dejó su carrera en marketing para dedicarse profesionalmente a la cocina en un restaurante especializado en gastronomía española. DINAMARCA – Jimmy Holm. Chef con más de 30 años de trayectoria internacional. Ha trabajado en restaurantes como El Bulli y El Celler de Can Roca y ha desarrollado diferentes proyectos gastronómicos en Reino Unido y Dinamarca. Actualmente está al frente de Restaurant Socios, en Aarhus. JAPÓN – Keisuke Muutsura. Chef del restaurante Mediterranean Bar El Jardín, donde acerca la gastronomía mediterránea al público japonés y presta especial atención a las elaboraciones con arroz. BULGARIA – Nikolay Genchev. Chef ejecutivo y responsable de gestión de un restaurante en Plovdiv, desde donde impulsa diferentes iniciativas gastronómicas vinculadas a la paella y a la cocina española. ECUADOR – Hugo Andrade. Chef ecuatoriano con más de veinte años de experiencia profesional, buena parte de ellos desarrollados en Altea, donde se especializó en cocina mediterránea y arroces valencianos. Actualmente dirige Casa Altea Rincón Mediterráneo, en Quito, donde combina la técnica arrocera valenciana con productos ecuatorianos. COLOMBIA – Juan Esteban Ramírez. Conocido por su proyecto "La Paellera de Juan", desarrolla en Cartagena una propuesta centrada en la elaboración de paellas en directo y en la divulgación de la técnica y la tradición vinculadas a este plato. REINO UNIDO – Daniel Tylor. Chef al frente de Paella in the Pod, una propuesta gastronómica en Londres centrada en la paella y la cocina española que combina restauración y talleres de elaboración.

Inmersión

La experiencia de los doce participantes va mucho más allá de la jornada del 20 de septiembre. Durante los días previos están viviendo un programa de inmersión en la gastronomía y la cultura valencianas para conocer el territorio en el que nació la paella, el cultivo del arroz, el producto local y la cultura del fuego.

Tras la presentación, los participantes han visitado el Parque Natural de l’Albufera acompañados por Santos Ruiz, gerente de la D.O. Arroz de València, y la maestra arrocera Chabe Soler, en un recorrido para acercarse a la historia del arroz y a su vinculación con el paisaje y la gastronomía valencianos.

Presentación de la edición del World Paella Day 2026. EE

El programa incluye también una visita a Arroz Tartana, un recorrido por el centro histórico y una parada imprescindible en el Mercado Central de Valencia, donde los participantes podrán conocer y adquirir productos para sus elaboraciones.

La inmersión se completará con una visita al restaurante Las Bairetas, donde el maestro arrocero Rafa Margós compartirá con los participantes las claves de la tradición paellera valenciana antes de que, el domingo, cada uno de ellos la interprete desde su propia cultura y trayectoria gastronómica.