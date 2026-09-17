Encarna, abuela cocinera: "Para hacer paella echo cuatro tazas de arroz y una mijica más para que sobre"

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No hay mejor maestra que esa abuela que ha pasado toda su vida detrás de unos fogones ni mayor truco que el de "un puñao", medir las cantidades "a ojo" o saber cuándo un guiso está en su punto por el "chup-chup".

La yaya Encarna es una de ellas. La mujer acumula más de 100.000 seguidores en TikTok y roza los 200.000 en Instagram por compartir recetas caseras y fáciles de hacer.

Entre sus platos más virales se encuentra la paella de conejo que elabora con arroz bomba porque "absorbe mucho el caldico", pero sin pasarse.

"Hay gente que lo usa para el horno y para hacer arroz con marisco. Yo lo he hecho con conejo y pollo. Esto va a gusto de todos; cada uno piensa de una manera", dice, sin tapujos.

Antes de nada, informa que las cantidades que echa (1 litro de caldo + 1 litro de agua) son aproximadas para 4 personas, aunque se pueden ajustar según el gusto y el tipo de fuego.

En el caso de Encarna, pone leña fina: "Cuando ya hay unas cuantas ramas, enciendo la pastilla y para dentro. Ahora pongo la parrilla y el pimiento lo dejo aquí arriba para que se ase. Hay que ir dándole vueltas para que se haga por todos lados".

Asar el pimiento sobre la parrilla añade un sabor ahumado que complementa el conejo.

"Ahora pongo más leña y, ale, bandeja y paella para dentro. Hay que echarle un buen chorro de aceite. Le saco el ojo al conejo, lavo la cabeza y le quito la grasa. Un poquito de sal, un poco de ajo y el conejo para dentro. Unas vueltecicas y el hígado, que me gusta", prosigue con desparpajo.

En el vídeo subido a su perfil la cocinera echa cuatro tazas de café llenas hasta arriba de arroz, "y una mijica más, para que sobre", indica.

Cuando el conejo ya está frito, pone el tomate y un litro de caldo de pollo y de agua para cuatro personas.

"Un litro de agua, más o menos; un poco de perejil, un poco de cúrcuma y un poquito de ajo. Unas vueltecicas y, mientras, voy quitándole la piel al pimiento. Ahora lo corto a trozos", afirma.

"Voy a echar el pimiento. Mira qué bueno. Y así la tenemos ahora", señala, mientras enseña a cámara el resultado.