Venden una aldea con 4 casas, una finca de 22.000 m2 de superficie y ubicada a 20 minutos del aeropuerto

En la provincia de Castellón, muy cerca del aeropuerto, hay en venta una singular aldea de cuatro viviendas, varias construcciones y una extensa finca de 22.000 metros cuadrados por el precio de 660.000 euros.

Este es uno de los anuncios que el portal inmobiliario Aldeas Abandonadas tiene en la Comunitat Valenciana, el cual ofrece oportunidades de residencia distintas ante el incremento constante de los precios de la vivienda en las grandes ciudades.

Ubicada en un entorno privilegiado, la aldea se encuentra en plena naturaleza, a unos 800 metros de altitud, y ofrece vistas panorámicas sobre el Mediterráneo. Además, está ubicado a solo 20 minutos del aeropuerto de Castellón, lo que hace que disponga de una buena conectividad.

La finca dispone de una superficie de 22.000 metros cuadrados, equivalente a 2,2 hectáreas. El terreno incluye zonas ajardinadas, cultivos de nogales, manzanos e higueras y espacios destinados al cultivo de hortalizas.

En cuanto a las viviendas, la propiedad cuenta con una casa principal de 135 metros cuadrados, otra construcción de 65 metros, una cueva de 45 metros y una cabaña.

Además de los espacios residenciales, el complejo dispone de varias salas destinadas a diferentes usos. Entre ellas hay una de 100 metros cuadrados, otra de 60 metros y dos salas-taller.

La amplitud de las instalaciones permite plantear diferentes posibilidades para la propiedad, desde un uso particular hasta proyectos relacionados con grupos, actividades, reuniones o iniciativas vinculadas al turismo rural.

El anuncio destaca especialmente su entorno natural y tranquilo, pensado para personas que buscan alejarse del ruido urbano. La finca combina privacidad, naturaleza y unas privilegiadas vistas hacia el Mediterráneo.

La propiedad dispone de agua de red y electricidad, además de diferentes espacios exteriores alrededor de las construcciones. También cuenta con pequeños estanques destinados a recoger el agua de lluvia.

Su ubicación permite combinar el aislamiento propio de un entorno rural con buenas comunicaciones. La finca se encuentra a unos 55 kilómetros de Castellón y cuenta con acceso mediante autovía.

El precio anunciado en el portal es de 660.000 euros. Sin embargo, detallan que existe la posibilidad de adquirir posteriormente otros 80.000 metros cuadrados de terreno, con bosque de encinas, nogales y zona de huerta.