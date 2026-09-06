Gran fiesta del arroz desde el próximo 11 de septiembre en un pueblo de Valencia famoso por su concurso de paellas

Si algo caracteriza a la gastronomía valenciana es el arroz. Con la paella como plato estrella, es el alma de la cocina mediterránea, imprescindible en la propuesta de cualquier local y habitual en las casas de los valencianos.

Uno de los pueblos con mayor tradición arrocera de toda la provincia y toda la Comunitat es Sueca, ubicada a poco más de 20 minutos de la ciudad, que volverá a convertirse en la capital mundial del arroz con una nueva edición de 'Firarròs'.

Entre los días 11 y 13 de septiembre, la localidad acogerá esta gran fiesta gastronómica en la que se darán cita diferentes propuestas culinarias y actividades para todos los públicos.

El evento tendrá lugar en el Passeig de l'Estació, donde los visitantes podrán disfrutar de diferentes elaboraciones de arroz, tapas, postres y productos gastronómicos de la zona. La entrada al recinto será libre y gratuita durante todo el fin de semana.

'Firarròs' ofrecerá la posibilidad de degustar distintas recetas de arroz, desde elaboraciones tradicionales valencianas hasta propuestas de autor. La feria también contará con productos locales, bebidas y otras especialidades gastronómicas para acompañar las degustaciones.

La programación combinará gastronomía y entretenimiento, con showcookings, música en directo, animación y actividades paralelas. De esta forma, la cita busca convertirse en un plan para disfrutar en familia, con amigos o en pareja durante todo el fin de semana.

El recinto abrirá el viernes 11 de septiembre de 19:00 a 00:00 horas. El sábado 12 funcionará de 11:00 a 16:00 y de 19:00 a 00:00, mientras que el domingo 13 permanecerá abierto de 11:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas.

Además, el evento se enmarca en la celebración del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de la localidad.

'Firarròs'

'Firarròs' reunirá de nuevo en Sueca una amplia representación de recetas elaboradas con arroz, con propuestas para todos los gustos. Los visitantes podrán probar desde elaboraciones más tradicionales hasta otras opciones diferentes con productos y sabores menos habituales.

Entre las opciones habrá arroces de carne, pescado y marisco, además de propuestas inspiradas en la cocina tradicional valenciana.

Pero, además de las elaboraciones más tradicionales, la feria también ofrecerá arroces con ingredientes menos habituales, como boletus, rabo de toro o foie, ampliando así la variedad de sabores que podrán descubrir los visitantes durante la celebración.

Además, la feria contará con un importante componente de divulgación gastronómica gracias a los showcookings, donde los asistentes podrán conocer de cerca diferentes técnicas y formas de preparar arroces y descubrir algunos de los secretos de estas elaboraciones.

Todo ello estará acompañado de música y actuaciones en directo, creando un ambiente festivo que permitirá disfrutar de la gastronomía, la cultura arrocera y el entretenimiento en un mismo espacio durante los tres días de evento.