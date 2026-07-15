El restaurante familiar donde Karlos Arguiñano es cliente habitual: "Es fanático de los huevos rotos con setas"

Por allí han pasado deportistas de la talla de Dani Pedrosa y otros pilotos de Moto GP, y hasta Michael Schumacher. Pero si hay un cliente habitual que siempre encuentra un hueco para disfrutar de un buen manjar, ese es Karlos Arguiñano.

El restaurante preferido del cocinero más popular de la televisión, al que siempre acude para darse un homenaje en tierras valencianas, es La Orza de Ángel.

Ubicado en Chiva, a tan solo 30 minutos de la capital y próximo al circuito de Cheste, la gastronomía de este local cautivó al chef hace ahora ya más de 20 años.

Desde que se alojó en el mismo hotel, recomendado por su amigo Ginés Guirado Parra, con el que se asoció para formar un equipo que incluso llegó a competir en MotoGP, el Arguiñano Racing, acude con frecuencia por su cocina sencilla y tradicional.

Pulpo al horno, croquetas de gamba rallada, bacalao fresco a la brasa, chuletillas de cordero lechal, entrecot, redondo de rabo de toro… son algunos de los platos que más demanda la clientela.

Sin embargo, el venerado por Arguiñano son los huevos rotos con boletus edulis y mousse de foie, que le enamoraron cuando los probó y que actualmente tienen un precio de 20€.

Huevos rotos del restaurante La Orza de Ángel. EE

Y así quiso corroborarlo Pablo Cabezali, conocido bajo el alias "Cenando con Pablo", quien se ha convertido en un referente del universo gastronómico y valora infinidades de recetas y establecimientos.

"Es un plato que destaca por combinar boletus frescos con huevos provenientes de una granja casera, logrando un sabor auténtico y bien equilibrado", señaló.

El creador de contenido afirmó que esta especialidad es uno de los platos más representativos del restaurante durante el otoño, "cuando las setas están en su mejor momento".

Según comunica el propio restaurante, esta receta es "el equilibrio perfecto entre tradición y alta gastronomía".



"La cremosidad del huevo, el intenso aroma de los boletus y la suavidad del foie se unen en una combinación llena de matices, pensada para disfrutar bocado a bocado", añaden.

La Orza

El restaurante también es reconocido por su horno de leña, que llaman "el corazón de La Orza", y que aporta un sabor único a sus elaboraciones, ya sea pescado, carne, marisco o al pan.

El comedor principal del establecimiento tiene capacidad para 80 personas con un ambiente tranquilo y una cuidada decoración.

De hecho, en sus paredes cuelgan antiguas fotografías de celebridades que han comido allí, entre ellas el propio Arguiñano.

Retrato de Karlos Arguiñano en La Orza de Ángel. EE

"Elegancia justa, corte clásico, sala diáfana", valora Cabezali al entrar al local, en un vídeo publicado en su canal de YouTube.

Además, durante los meses de verano abren una tranquila y amplia terraza donde existe la posibilidad de disfrutar de una oferta culinaria más desenfadada con originales y apetitosas tapas para compartir.

En La Orza de Ángel llevan más de treinta años dedicados a la "búsqueda y captura" de los mejores géneros para ofrecer una cocina mediterránea resaltando en su máximo esplendor el producto fresco y de temporada.

Fue Ángel Espejo, que nació detrás de la barra del bar de sus padres en Cañamares (Cuenca), quien, después de varios proyectos relacionados con el sector, decidió trasladarse a Chiva con su mujer María para abrir La Orza, el establecimiento que tantas veces habían imaginado.

Sus hijos, Ángel y Roberto, han continuado el oficio de sus padres y han dado un paso más creando la empresa de Catering & Eventos La Orza de Ángel.

La apuesta de los propietarios por ingredientes de calidad, productos de proximidad y una atención cuidada han convertido a este lugar en un referente para los amantes de la cocina casera con toques modernos.