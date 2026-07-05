El pueblo esculpido en roca perfecto para una escapada de verano: declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975

En los meses de verano, las vacaciones y el buen tiempo animan a descubrir nuevos lugares cargados de historia. A poco más de una hora de Valencia se encuentra uno de esos rincones imperdibles por su legado y su patrimonio cultural e histórico.

Bocairent, ubicada en la comarca de la Vall d'Albaida es una de las localidades que merece la pena visitar por su patrimonio, con su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1975, y por su naturaleza.

Y es que la localidad se conoce como "la piedra viva" por su ubicación sobre la montaña. De hecho, es popularmente conocido que la localidad está "excavada sobre la roca".

Los musulmanes llamaron a la ciudad Bekirén (piña o colmena) por las formas que ya entonces presentaba en su casco urbano. Con Bocairent como su actual denominación, la localidad es un reflejo del paso de la historia, con calles al estilo árabe o subidas y bajadas interminables.

La naturaleza también es un elemento importante del municipio, ya que se encuentra rodeado por la Sierra de Mariola o el nacimiento de los ríos Vinalopó y Clariano.

Respecto a su pasado histórico, se han encontrado restos de asentamientos humanos del Neolítico en las cuevas del Vinalopó y de la Sarsa, así como diversos poblados íberos ubicados en pequeñas lomas de la zona.

Historia en Bocairent

Los romanos también dejaron su huella en algunas villas del término, mientras que la etapa islámica fue una de las más prósperas y la que ha dejado un mayor legado. Así lo demuestran la música tradicional, la gastronomía, las fiestas y algunas tradiciones.

En 1245 la población pasó a formar parte de la Corona de Aragón. En 1418 fue declarada Villa Real, y en 1587 Felipe II le otorgó el título de Real Fábrica de Paños, que dotó a Bocairent con el Libro de los Privilegios, la reglamentación corporativa de las actividades textiles y oficio que ha continuado hasta la actualidad.

Su legado se ha marcado en el núcleo urbano, el cual cuenta con un aspecto muy peculiar por sus casas apiñadas y sus calles estrechas y escalonadas.

Casco antiguo

Uno de sus principales atractivos es su casco antiguo, principalmente por su característico aspecto marcado por sus casas apiñadas y sus calles al estilo árabe.

Además, la gran cantidad de fuentes y macetas con flores marcan el paseo, que conduce a alguna de las tres ermitas del casco antiguo: Sant Joan, Mare de Déu dels Desemparats y Mare de Déu d’Agost.

En general, lo más impresionante para el visitante es su arquitectura subterránea, como el monasterio rupestre. Se trata de un antiguo convento subterráneo excavado en la roca.

A la entrada se puede contemplar su techo esculpido a modo de molduras con gran precisión, diversas estancias comunicadas y una gran campana-respiradero que sale al exterior. El año 1700 se selló la cámara, construyéndose el segundo convento, para dar paso en 1902 a la actual edificación.

En la parte más alta está ubicada la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y su museo. También hay monumentos "importantes", como la plaza de toros más antigua de la Comunitat Valenciana, que está tallada en roca.