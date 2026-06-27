Los chefs coinciden sobre el plato del verano valenciano por excelencia: "El secreto es cocinarla lentamente"

Hay platos que son idóneos para el verano. Su sencillez, su sabor y su gran aporte nutritivo convierten estas opciones en las favoritas para los valencianos en la época estival.

Uno de esos es la titaina, un plato tradicional de la huerta valenciana que se vincula al distrito marítimo de Valencia. Su receta sencilla combina productos de la huerta y del mar y representa la gastronomía mediterránea.

Pero si hay algo en lo que coinciden los expertos culinarios a la hora de elaborar este plato es que la paciencia es clave para elaborar este plato tan solicitado en verano.

Así de hecho lo asegura la ganadora del último concurso de elaboración de este plato en El Cabanyal, Paqui Martí, quien afirma que el secreto de una buena titaina pasa por elaborarla lentamente y sin prisas.

"Es una culminación a toda mi vida haciendo la receta con mucho cariño y amor", aseguró al alzarse con el primer premio del concurso en el pasado mes de marzo.

La receta tradicional elaborada por la ganadora de la última edición está compuesta por tonyina, ajo, pimientos, piñones y tomate, aceite de oliva virgen extra y sal.

Esa paciencia y tranquilidad a la hora de hacer el plato, que también es tradición durante la Semana Santa, es la seña de identidad de la cocinera que venció en la pasada edición, Laura Bolea.

Sin embargo, ella también hace especial hincapié en la calidad de los ingredientes. Ella, sobre todo, destaca que deben ser de proximidad para dar un sentido especial a cada composición.

Ella solo usa dos ingredientes: ajo picadito, pimiento verde troceado, mejor el italiano, tomate valenciano, tonyina, piñones y aceite de oliva virgen extra.

Laura explica que ella lo hace en dos tandas: "primero se sofríen los ajos y después el pimiento verde, bien hecho, para después en otra sartén freír el tomate, de forma lenta y tradicional. Luego se mezcla todo con la tonyina y se añaden los piñones", explica.

Tradición valenciana

La titaina forma parte del recetario tradicional valenciano y ha pasado de generación en generación. Aunque mantiene una base común, existen pequeñas variaciones en su preparación según la zona o las costumbres familiares de cada hogar.

Este plato suele consumirse como tapa, entrante o acompañamiento, aunque también es habitual utilizarlo como relleno de cocas, empanadillas o pasteles salados. Su versatilidad ha favorecido su presencia tanto en la cocina doméstica como en la restauración.

En la actualidad, la titaina continúa siendo una elaboración muy apreciada dentro de la gastronomía valenciana. Su combinación de ingredientes tradicionales y su estrecha relación con la cultura marinera la convierten en uno de los platos más representativos de la cocina regional.