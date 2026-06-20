El mercadillo medieval junto al mar ideal para visitar este verano: puestos de artesanía, atracciones infantiles y música

"Un viaje al pasado junto al mar". Es el lema del próximo mercado medieval que se celebrará desde los próximos 3 al 5 de julio en La Pobla de Farnals (Valencia), un municipio de l’Horta Nord ubicado a unos 15 kilómetros de la capital.

Durante tres días, la plaza Cortes Valencianas se transformará en un auténtico escenario medieval, con una cuidada ambientación compuesta por estandartes, puestos de madera y decoración temática que evocará épocas pasadas.

Esta cita de verano llega con una propuesta pensada para disfrutar en familia, con un horario de 18:00 a 00:00.

El mercado combinará compras, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio, con un formato pensado para pasear, parar en los puestos y disfrutar del ambiente durante toda la jornada.

Los más pequeños tendrán su propio espacio con atracciones infantiles y juegos populares, mientras que los adultos podrán detenerse a probar productos locales.

También se podrá ver a los artesanos trabajar en directo, quienes ofrecerán productos elaborados de forma tradicional, desde cerámica, cuero, bisutería, textiles y hasta artículos de decoración.

Los visitantes podrán disfrutar de demostraciones de antiguos oficios, lo que permite conocer técnicas de antaño.

A todo ello se sumarán actuaciones de artistas, que aportarán color y animación al recinto a lo largo del fin de semana en este idílico lugar al lado del mar.

Este mercado medieval forma parte de las actividades culturales de julio de la localidad.

Con cerca de 7.978 habitantes, La Pobla de Farnals ofrece un ambiente familiar, una playa con bandera azul, puerto deportivo y buena conexión en autovía y metro.

Programación cultural

Una de las principales novedades de este verano es Onades de Màgia, el I Festival de Magia que se celebrará en el municipio los días 27 y 28 de junio.

Servirá como punto de partida de la programación cultural y de ocio que el pueblo desarrollará durante los meses de julio y agosto, especialmente en el núcleo de la playa.

El nuevo festival nace con la voluntad de ofrecer una propuesta diferente para el arranque del verano y "acercar el ilusionismo a vecinos, vecinas y visitantes".

Onades de Màgia contará con talleres, espectáculos, una gran gala y propuestas participativas para todos los públicos.

Tras el estreno de este evento, se dará continuidad a la agenda estival con la X edición de la Fira d’Estiu. Habrá espectáculos de teatro de calle, clown, circo, magia, música y humor.

El concierto de Los D_Kasa pondrá música al tramo final de la feria.

El cine al aire libre, por otro lado, volverá a formar parte de la programación, con sesiones durante los meses de julio y agosto en espacios como la playa Pobla Marina y la plaza Cortes Valencianas.

Deporte y salud

También se han programado actividades deportivas y de bienestar abiertas a la ciudadanía.

En la Playa Norte se realizarán sesiones de gimnasia los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 9:00; y clases de yoga los martes y jueves, de 8:00 a 9:30.

Los miércoles, de 20:00 a 21:00 horas, habrá clases de baile en la plaza Cortes Valencianas.

El calendario deportivo se completará con el XII Torneo Interplaya, del 1 al 15 de agosto en la plaza Rafael Alberti.

Respecto a propuestas vinculadas al medio ambiente y la participación familiar, habrá una exposición y un taller de tortugas en la Playa Norte, el XIV Concurso de Dibujo Nuestra playa, el concurso de miniglús de Ecovidrio y la XI Campaña de recogida de microrresiduos, prevista para el 29 de agosto.

San Juan

Antes del inicio de la programación cultural de julio, La Pobla de Farnals celebrará la Noche de San Juan el 23 de junio junto al mar, una de las citas más esperadas del calendario.

La jornada nocturna contará con el encendido de la hoguera, un castillo de fuegos artificiales y música en directo para dar la bienvenida oficial al verano.

Además, se habilitarán autobuses gratuitos para facilitar los desplazamientos. Los horarios y la información del servicio especial se pueden consultar en la web municipal.