El pueblo perfecto para recorrer a pie calles de cuento y comer a reventar: tiene un castillo medieval del siglo XIII

La gastronomía y el turismo son dos de los muchos reclamos de la Comunitat Valenciana, ya que en toda la autonomía hay lugares imperdibles por la combinación de ambas.

Una de las visitas más conocidas y recomendadas para hacer durante el verano es a la localidad de Culla, ubicada en la provincia de Castellón, a más de una hora de la ciudad de Valencia.

Se trata de un pueblo reconocido por sus parajes naturales y por su gastronomía tradicional y que se encuentra en la comarca del Alto Maestrazgo.

Con una población de 503 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata de una población con origen árabe que cuenta con un rico patrimonio histórico marcado por la presencia de los caballeros Templarios.

Con su casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, Culla pasó a manos de los Templarios tras la Reconquista. Su castillo fue una fortaleza estratégica de gran importancia, el cual data del siglo XIII.

Pasear por el casco antiguo es recorrer calles estrechas y rincones llenos de historia. Entre ellos destacan la Iglesia de San Salvador, con valiosas obras góticas, la Casa Abadía, el antiguo hospital y varios elementos conservados de la muralla medieval.

Uno de los recorridos más recomendables une el centro urbano con el castillo y conduce hasta el mirador del Singlet. Desde allí se obtienen magníficas vistas del entorno y de la peculiar disposición del pueblo sobre una colina.

Culla se divide visualmente en dos zonas diferenciadas: la parte alta, dominada por fachadas de piedra, y la parte baja, donde predominan las casas encaladas. Esta combinación crea una imagen única que refleja la influencia mediterránea.

Gastronomía

Junto a sus monumentos y paisajes, la gastronomía local es la guinda del pastel. Los restaurantes del municipio ofrecen platos tradicionales como la olla del Maestrat y la popular coca celestial, muy apreciada por los visitantes.

En cuanto a la olla del Maestrat, se trata de un guiso contundente preparado con legumbres, verduras y distintas carnes. También son habituales las carnes a la brasa, los embutidos tradicionales y las elaboraciones de temporada.

En el apartado dulce, la coca celestial es una de las especialidades más apreciadas del municipio. Su sabor característico y su preparación artesanal la convierten en un postre típico que muchos visitantes buscan siempre probar en los hornos tradicionales.